Anshula Kapoor Black Gown: ग्लैमर में रॉयल टच! ब्लैक गाउन में अंशुला कपूर का ‘प्रिंसेस’ अवतार

Anshula Kapoor Black Gown: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर भले ही मीडिया की लगातार लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को इंप्रेस करने में कभी पीछे नहीं रहतीं। हाल ही में, अंशुला ने एक खास और शानदार इवेंट में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने आइकॉनिक लग्जरी ट्रेन ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ का अनुभव किया, और उनका ग्लैमरस लुक तुरंत चर्चा में आ गया।

शनिवार को, अंशुला ने इंस्टाग्राम पर फैंस को उस यादगार शाम की झलक दिखाई। उन्होंने कई शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह एक स्टाइलिश ब्लैक गाउन पहने हुए दिख रही हैं, और उन्होंने बहुत आसानी से एक ग्लैमरस और एलिगेंट लुक कैरी किया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया।

पैलेस ऑन व्हील्स पर एक शाही यात्रा

अपना अनुभव शेयर करते हुए, अंशुला ने लिखा कि जिस पल उन्होंने पैलेस ऑन व्हील्स में कदम रखा, उन्हें किसी राजकुमारी से कम महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पोस्ट में शेयर किया, “गुरुवार को कैमरे में बहुत खूबसूरती से कैद किया गया। जिस पल मैं पैलेस ऑन व्हील्स में चढ़ी, मुझे एक राजकुमारी जैसा महसूस हुआ। माहौल, संगीत, आस-पास के लोग और हर छोटी-छोटी डिटेल एकदम परफेक्ट लग रही थी।”

उन्होंने आगे मेहमाननवाजी की तारीफ करते हुए इसे सच में असाधारण बताया। अंशुला के अनुसार, खाना बहुत स्वादिष्ट था, और ट्रेन में एक पूरी तरह से सुसज्जित इन-हाउस हेयर स्टाइलिंग सैलून भी था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि मेहमानों को पूरी यात्रा के दौरान लाड़-प्यार मिले। उन्होंने आगे कहा, “यह उन अनुभवों में से एक था जिसे बढ़ा-चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है — यह सच में शानदार था।”

जयपुर सिटी पैलेस में एक शाही अंत

दिन का समापन जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में एक शाही डिनर के साथ शानदार तरीके से हुआ। शाम का वर्णन करते हुए, अंशुला ने इसे “खास, यादगार और दिल को छूने वाला” बताया, जो उनके शानदार अनुभव को पूरी तरह से बताता है।

फैंस ने अंशुला कपूर पर प्यार बरसाया

अंशुला की पोस्ट को फैंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जो उनके एलिगेंट लुक और कॉन्फिडेंट औरा की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने तुरंत उनकी ग्रेस की तारीफ करते हुए उन्हें “शाही,” “शानदार,” और “बहुत क्लासी” कहा।

अंशुला कपूर का प्रोफेशनल सफर

एक जाने-माने फिल्मी परिवार का हिस्सा होने के बावजूद, अंशुला ने लाइमलाइट से दूर अपना एक अनोखा प्रोफेशनल रास्ता बनाया है। उन्होंने न्यूयॉर्क के बर्नार्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, और पहले गूगल के साथ-साथ ऋतिक रोशन के फिटनेस ब्रांड HRX में भी काम किया है, जहाँ उन्होंने ऑपरेशंस मैनेजर के तौर पर काम किया।

