वायुसेना का गौरवपूर्ण क्षण! Mig-21 ने भरी अंतिम उड़ान, एपी सिंह ने लिखा इतिहास

Mig-21, आज समाज, नई दिल्ली: अनुशासन, वीरता और सटीकता के प्रतीक, प्रसिद्ध मिग-21 लड़ाकू विमान को शुक्रवार को भावभीनी विदाई दी गई। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस ऐतिहासिक विमान को उसकी अंतिम उड़ान पर उड़ाया और टेल नंबर 2777 वाले इस जेट को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर सुरक्षित रूप से उतारकर भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। पूरा भारतीय वायुसेना परिवार इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए गर्व और भावुकता से भरकर बेस पर एकत्रित हुआ।

एक भव्य विदाई समारोह

विदाई समारोह में सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने एक अद्भुत प्रदर्शन किया और मिग-21 उड़ा चुके पूर्व पायलट अपने प्रिय विमान को आखिरी बार उड़ान भरते हुए देखकर भावुक हो गए। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भाग लिया। यह एक ऐतिहासिक समारोह था जिसने 62 साल पहले की याद दिला दी जब तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के नेतृत्व में मिग जेट विमानों को पहली बार भारत में लाया गया था।

अनुशासन, समन्वय और साहस का प्रतीक

उड़ान पूरी करने के बाद, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, “मिग-21 सिर्फ़ एक विमान नहीं है – यह भारतीय वायु सेना के अनुशासन, समन्वय और वीरता का जीवंत प्रतीक है। दशकों से, यह हमारे बहादुर पायलटों का एक विश्वसनीय साथी रहा है और हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपनी विश्वसनीयता साबित की है। युद्ध के अलावा, यह भारतीय वायुसेना के पायलटों की पीढ़ियों के लिए साहस और प्रशिक्षण का प्रतीक रहा है। छह दशकों की सेवा के बाद, अब यह इतिहास में दर्ज हो गया है।”

मिग-21 की गौरवशाली विरासत

सोवियत संघ का एक उपहार, मिग-21, 1960 के दशक में भारतीय वायु सेना में शामिल हुआ था। 1965 और 1971 के युद्धों से लेकर कारगिल संघर्ष तक, इस विमान ने कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे टाइप-77 के नाम से भी जाना जाता था। दशकों तक भारतीय वायु सेना की रक्षा करने के बाद, मिग-21 को अब चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त किया जा रहा है और इसकी जगह तेजस एलसीए मार्क 1ए, सुखोई-30 और राफेल जैसे आधुनिक जेट ले रहे हैं।

एक भावुक क्षण

एयर चीफ मार्शल सिंह के लिए, यह उड़ान न केवल एक तकनीकी उपलब्धि थी, बल्कि एक बेहद भावनात्मक यात्रा भी थी, क्योंकि उनका करियर मिग-21 के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण के दौरान एयरबेस पर मौजूद अधिकारियों और वायुसैनिकों ने तालियाँ बजाईं और सलामी दी।

महत्व और विदाई

अक्सर “समय-परीक्षित युद्ध मशीन” कहे जाने वाले मिग-21 को वर्षों से तकनीकी सीमाओं और दुर्घटनाओं के कारण धीरे-धीरे सेवानिवृत्त होना पड़ा। हालाँकि, भारतीय वायु सेना की वीरता की कहानी के एक प्रमुख घटक के रूप में इसकी विरासत अमर रहेगी।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की श्रद्धांजलि

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी: “मिग-21 एक शक्तिशाली विमान था। यह विदाई सचमुच भावुक कर देने वाली है।”

पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ: “मिग की ताकत को हमारे विरोधियों ने भी पहचाना, जो इससे डरते थे। इसकी कमी खलेगी, लेकिन नए विमान हमारी क्षमताओं को बढ़ाएँगे।”

मिग-21: वीरता का एक स्तंभ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “मैं भारतीय वायु सेना के उन जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की है। मिग-21 ने हमारी वीरता की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका परिचालन इतिहास भारतीय वायुसेना के इतिहास में हमेशा एक स्वर्णिम अध्याय रहेगा।”

पूर्व सैनिकों के विचार

सेवानिवृत्त विंग कमांडर राजीव बत्तीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिग-21 बेड़े में भारत द्वारा उड़ाए गए लड़ाकू विमानों की संख्या सबसे अधिक है, जो इसकी दीर्घकालिक विरासत पर प्रकाश डालता है।

सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर एसएस त्यागी ने कहा, “मिग-21 ने पायलटों को तेज़, फुर्तीला और साहसी बनाया। मेरे ज़्यादातर उड़ान घंटे इसी विमान पर बीते।”

ग्रुप कैप्टन मलिक: “यह विमान मेरे जीवन का एक हिस्सा था; इसे अलविदा कहना एक भावुक क्षण है।”

विंग कमांडर जयदीप सिंह: “मिग-21 का संचालन चुनौतीपूर्ण था – जिसे अक्सर उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है – लेकिन इसकी गति और विश्वसनीयता ने हर पायलट को उत्कृष्टता के शिखर तक पहुँचाया।”

मिग-21 ने भले ही अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया हो, लेकिन साहस, कौशल और बलिदान की इसकी छह दशकों की विरासत भारतीय वायु सेना कर्मियों और राष्ट्र के दिलों में हमेशा अमर रहेगी।