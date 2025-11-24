Refinery Township में काव्य गोष्ठी का आयोजन, रचनाकारों और शायरों ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध 

Refinery Township (आज समाज), पानीपत : राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच की मासिक गोष्ठी का आयोजन विहान ऑफिसर्स क्लब पानीपत रिफाइनरी टाउनशिप में आयोजित किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र वशिष्ठ जीत ने की जबकि मुख्य अतिथि प्रकाश भगत रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शकील जठेड़ी रहे। कार्यक्रम का संचालन लोकप्रिय हास्य कवि मनु बदायूंन ने किया और गोष्ठी का आरंभ आकांक्षा मिश्रा मनु ने सरस्वती वंदना के साथ किया।

हर आंसू हर मुस्कान से जुदा हो गया होता….

गोष्ठी में प्रदेश भर के प्रसिद्ध रचनाकारों और शायरों ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।जितेंद्र वशिष्ठ जीत ने कहा कि हर आंसू हर मुस्कान से जुदा हो गया होता, होता गर मैं पत्थर तो खुदा हो गया होता। शकील जठेड़ी ने कहा कि किरदार किसी का जो महकदार नहीं है, उसका तो कहीं कोई तलबगार नहीं है। अनुपिंदर सिंह अनूप ने कहा कि हमको इतने बंधनों में बांधकर उसने रखा उलझनों में बांधकर, सर्द रुत है काम आएगी बहुत धूप रखिए आंगनो में बांधकर।

जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा…

मनु बदायूंनी ने कहा कि जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा, सारी दुनिया जानती है मुल्क हिंदुस्तान होगा। इनके अलावा अरुण कुमार, प्रदीप चौहान दीप, आराधना सिंह अनु, सूरज स्वरांश, अशोक मलंग, शेखर श्रोये, करम जीत सिंह मान और सुकेश गोस्वामी आदि कवियों और साहित्यकारों ने अपने कविताओं और रचनाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले कवियों और रचनाकारों का रिफाइनरी टाउनशिप में पहुंचने पर कमेटी सदस्यों द्वारा फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया।

