Sonipat News: सोनीपत में कट्टे में सांप को अस्पताल लेकर पहुंचा व्यक्ति, डॉक्टर से बोला- इसने काटा है इलाज कर दो

आग की लपटों की चपेट में आने से भैंस की भी हुई मौत

जुलाना के वार्ड 13 की घटना, तूड़ी और भैंसों वाले कमरे लगी आग को बुझा रहा था साहिल

Jind News, (आज समाज), जींद: हरियाणा के जींद में एक आगजनी की घटना में एक युवक की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। युवक मकान में लगी आग को बुझाने में जुटा था। इसी दौरान वह आग में गिर गया और मलबे के नीचे दब गया, जिस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में आग की लपटों की चपेट में आने एक भैंस की भी मौत हो गई। युवक की पहचान जींद के जुलाना के वार्ड 13 के रहने वाले 22 वर्षीय साहिल के रूप में हुई।

तुड़ी वाले कमरे में लगी आग

प्राप्त जानकारी अनुसार जुलाना के वार्ड नंबर 13 में दीपक का मकान है। मकान में एक कमरें में तुड़ी भरी हुई है और भैंसे भी है। सुबह करीब 5 बजकर 50 मिनट मकान के तुड़ी वाले कमरे में आग लग गई। दीपक के पड़ोस के साहिल समेत पांच-छह युवकों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

छत को उखाड़ते समय आग में गिरा साहिल

साहिल और दूसरे युवक छत को उखाड़ने की कोशिश करने लगे, ताकि छत को उखाड़कर ऊपर से पानी डाल कर आग पर काबू पाया जा सके। आग के कारण छत की कड़ियां पहले ही जल चुकी थी, इसलिए साहिल जब छत को उखाड़ने की कोशिश करने लगा तो वह नीचे आग में ही जा गिरा और मलबे के नीचे दब गया।

फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

जब तक साहिल को बाहर निकाला गया, तब तक साहिल बुरी तरह से झुलस चुका था। साहिल को जुलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग में झुलसने से भैंस की भी मौत हो गई।

