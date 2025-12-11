Jhajjar News, (आज समाज), झज्जर : बहादुरगढ़ में दिल्ली-रोहतक रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहाँ छोटू राम नगर फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाए।

रेलवे ट्रैक पर दो युवक रील बनाने रहे थे

जानकारी मुताबिक बहादुरगढ़ रेलवे ट्रैक पर दो युवक रील बनाने रहे थे। रील बनाते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर GRP थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी पहचान के प्रयास शुरू की। वहीं राजकीय रेलवे पुलिस की जांच अधिकारी ASI उर्मिला ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11 बजे थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटू राम नगर के पास 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए।

लोगों ने उनको कई बार ऐसा करने से मना भी किया

जब टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवकों के शव ट्रैक के पास पड़े हुए थे। वहीं मौके पर मौजूद कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति ने बताया कि दोनों युवक रेलवे लाइन के पास फोन में रील बना रहे थे। लोगों ने उनको कई बार ऐसा करने से मना भी किया लेकिन मना करने के बाद भी दोनों युवक रील बनाते रहे। कुछ ही देर में एक तेज रफ्तार ट्रेन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की उम्र करीब 19 से 22 साल के बीच की

जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रील बनाने वाले एक युवक की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसमें उसकी पहचान शिवम के रूप में हुई। वह छत्तीसगढ़ के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला था और बहादुरगढ़ में जूतों की कंपनी में काम करता था। फ़िलहाल दूसरे मृतक की पहचान नहीं हुई, वहीं मृतकों की उम्र करीब 19 से 22 साल के बीच की है। वहीं पुलिस मृत युवकों के परिजनों से सम्पर्क करने का प्रयास कर रही है। वहीं आमजन से अपील की है कि रील्स के चक्कर में ऐसी संवेदनशील जगहों पर जान को जोखिम में ना डालें।

