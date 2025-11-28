Imran Khan Case में नया मोड़! बेटे ने उठाई सुरक्षा की मांग, बोले– सबूत दिखाओ

Imran Khan Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अभी जेल में बंद हैं, की कथित मौत की अफवाहों से बड़े पैमाने पर घबराहट और कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। जबकि जेल अधिकारियों ने इन दावों को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि इमरान खान ज़िंदा हैं और उनकी सेहत ठीक है, उनके बेटे के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है।

इमरान खान पंजाब प्रांत की अदियाला जेल में बंद हैं। जेल अधिकारियों ने साफ किया कि उनकी मौत की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। हालांकि, स्थिति ने तब नया मोड़ ले लिया जब उनके बेटे कासिम खान ने सबके सामने अपने पिता के ज़िंदा होने का सबूत मांगा और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की।

कहा जाता है कि ये अफवाहें एक अफ़गान-बेस्ड मीडिया रिपोर्ट से शुरू हुईं, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है।

कासिम खान ने ज़िंदा होने का सबूत मांगा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, कासिम खान ने कहा कि उनके पिता की गिरफ्तारी को 845 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान को जेल में रखा गया है। पिछले डेढ़ महीने से अपने परिवार से बिना किसी संपर्क के डेथ सेल में बंद हैं।

कासिम ने लिखा कि पिछले छह हफ़्तों से, कोर्ट के साफ़ आदेशों के बावजूद, उनके पिता को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान की बहनों को बार-बार मिलने नहीं दिया गया, और कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कोई मुलाक़ात नहीं हुई, और उनकी सेहत के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला।

कासिम ने कहा, “मेरे और मेरे भाई के पास अपने पिता से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है,” और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई।

“मेरे पिता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?”

कासिम खान ने आगे सवाल किया कि क्या पाकिस्तानी सरकार और सत्ता में बैठे लोग उनके पिता की सुरक्षा और उनके बताए अमानवीय अकेलेपन के नतीजों की पूरी कानूनी, नैतिक और इंटरनेशनल ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं।

इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील

अपनी पोस्ट में, कासिम खान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन से भी दखल देने की अपील की। ​​उनकी मुख्य मांगों में ये शामिल थीं:

इमरान खान के ज़िंदा होने की ऑफिशियल पुष्टि

कोर्ट के आदेश के अनुसार परिवार से मिलने की इजाज़त

लंबे और अमानवीय अकेलेपन को तुरंत खत्म किया जाए

जेल अधिकारियों के ऑफिशियल इनकार के बावजूद, परिवार से मिलने की इजाज़त और ट्रांसपेरेंसी की कमी से अटकलों को हवा मिल रही है, जिससे पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर तनाव बना हुआ है।