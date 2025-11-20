Panipat Crime News, (आज समाज), पानीपत : पानीपत के रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी में रहने वाले एक साधु के साथ हुई मारपीट के बाद चार दिन तक चले उपचार के बाद 9 नवम्बर को दम तोड़ दिया था। वहीं पर मरने से पहले साधु ने उसके साथ मार पिटाई करने वाले दो आरोपियों के नाम बताए थे, जिससे जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी आशीष को 19 नवम्बर को गिरफ्तार कर लिया।

मरने से पहले साधु ने बताया हमलावर का नाम और पुरानी दुश्मनी का जिक्र किया

वहीं पर दूसरे आरोपी की मामले में संलिप्त नहीं मिलने पर उससे छोड़ दिया गया। जीआरपी के थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि एक साधु की झोंपड़ी में किसी अज्ञात ने आग लगा दी थी जिससे साधु गंभीर रूप से झुलस गया था। पहले उससे इलाज के लिए रोहतक रेफर कर दिया गया था लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए सफदरजंग दिल्ली रेफर कर दिया गया था। मरने से पहले साधु ने बताया हमलावर का नाम और पुरानी दुश्मनी का जिक्र किया। साधु ने स्पष्ट कहा कि आरोपी से उनकी वर्षों पुरानी रंजिश चल रही थी और उसी ने उन्हें आग के हवाले किया।

इनपुट की मदद से पुलिस एक-एक कड़ी जोड़ती चली गई

पानीपत पुलिस ने इस बयान को आधार मानकर जांच तेज की। आसपास के लोगों से पूछताछ, घटनास्थल की बारीकी से जांच और तकनीकी इनपुट की मदद से पुलिस एक-एक कड़ी जोड़ती चली गई। जांच अधिकारी के अनुसार, इसी क्रम में टीम ने आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या आरोपी ने यह सब अकेले किया या किसी ओर ने भी उसकी मदद की। थाना प्रभारी ने बताया एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

