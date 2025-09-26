A modern cattle shelter : जीरकपुर में घायल गायों के लिए बनेगा आधुनिक काउ शेड, मिलेगा इलाज और सुरक्षित ठिकाना

सड़कों पर घायल गायों की अब होगी बेहतर देखभाल, नगर परिषद बनाएगी विशेष काउ शेड

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)जीरकपुर। शहर की सड़कों पर घूम रही घायल और बीमार गायों की देखभाल अब और बेहतर ढंग से हो सकेगी। नगर परिषद जीरकपुर ने इसके लिए विशेष काउ शेड बनाने की योजना तैयार की है। परिषद अधिकारियों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए जमीन पहले ही चिन्हित की जा चुकी है और वर्तमान में वर्किंग प्लानिंग पर तेजी से काम चल रहा है।

बढ़ रही है घायल गायों की समस्या

जीरकपुर के मुख्य मार्गों और कालोनियों में अक्सर ऐसी गायें दिखाई देती हैं, जो सड़क हादसों या अन्य कारणों से घायल हो जाती हैं। वर्तमान में इनके इलाज के लिए कोई स्थायी व व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई बार इन्हें नज़दीकी गौशालाओं में भेजा जाता है, लेकिन वहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण समय पर उपचार नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप कई मूक पशुओं की हालत बिगड़ जाती है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है।

मिलेगा बेहतर इलाज और सुरक्षित ठिकाना

नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि बनने वाला यह काउ शेड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां घायल और बीमार गायों का तुरंत इलाज किया जाएगा। काउ शेड में पशु चिकित्सकों की नियमित ड्यूटी रहेगी और आवश्यक दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा आपातकालीन सर्जरी के लिए एक छोटा ऑपरेशन थिएटर भी बनाया जाएगा। गायों के आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त स्थान, चारे और पानी की व्यवस्था की जाएगी।

तैनात रहेगा स्टाफ और विशेष वाहन

गायों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया जाएगा, जो 24 घंटे मौजूद रहेगा। साथ ही, सड़क पर घायल गायों को सुरक्षित रूप से काउ शेड तक लाने के लिए एक विशेष वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल घायल गायों को समय पर उपचार मिलेगा, बल्कि शहर की सड़कों पर अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।

नगर परिषद की पहल की सराहना

स्थानीय निवासियों और समाजसेवी संगठनों ने नगर परिषद की इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जीरकपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में पशु कल्याण की दिशा में यह कदम बेहद जरूरी था। इससे मूक पशुओं को राहत मिलेगी और शहर की छवि भी सुधरेगी। काउ शेड बनाने की प्लानिंग की जा रही है, अभी एस्टीमेट बनना है जिसे अप्रूवल मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी करके निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। घायल गायों को सड़क से उठाकर यहां लाने के लिए एक विशेष वाहन खरीदे जाएंगे और इलाज के लिए वेटनरी डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी फिलहाल प्लानिंग पर काम किया जा रहा है।

