Sonipat Suicide Case: सोनीपत में मानसिक रूप से परेशान युवक ने ग्राइंडर से खुद की गर्दन काटी, सुसाइड नोट में लिखा- भाई की गोली मारकर हत्या, बदमाश 300 करोड़ लेकर फरार

By
Rajesh
-
0
62
Sonipat Suicide Case: सोनीपत में मानसिक रूप से परेशान युवक ने ग्राइंडर से खुद की गर्दन काटी, सुसाइड नोट में लिखा- भाई की गोली मारकर हत्या, बदमाश 300 करोड़ लेकर फरार
Sonipat Suicide Case: सोनीपत में मानसिक रूप से परेशान युवक ने ग्राइंडर से खुद की गर्दन काटी, सुसाइड नोट में लिखा- भाई की गोली मारकर हत्या, बदमाश 300 करोड़ लेकर फरार

दो बच्चों का पिता था सुशील, कल्पनाओं में रहा था जी
Sonipat Suicide Case, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में एक मानसिक रूप से परेशान युवक द्वारा सुसाइड करने का मामला प्रकाश में आया है। युवक ने ग्राइंडर मशीन से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। युवक दो बच्चों को पिता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस को मौके से एक पर्ची भी मिली है, जिसे सुसाइड नोट माना जा रहा है। पर्ची में युवक ने अजीब बातें लिखी है। पर्ची में युवक ने लिखा है।

उसके भाई को सिटावाली नहर के पास गोली मार दी गई है और बदमाश 300 करोड़ रुपए लेकर एयरपोर्ट भाग गए हैं। जबकि युवक का भाई सुनील जिंदा है। पुलिस ने जब भाई से पूछताछ की तो उसने कहा वह पूरी तरह ठीक है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

एक वेल्डिंग शॉप पर की आत्महत्या

प्राप्त जानकारी अनुसार गुमड़ रोड स्थित एक वेल्डिंग की दुकान है। खिजरपुर अहीर माजरा निवासी 35 वर्षीय सुशील बुधवार दोपहर अपने घर से निकला था। रात करीब 8 बजे वह गुमड़ फ्लाईओवर के पास एक वेल्डिंग शॉप पर पहुंचा। जैसे ही दुकान का सामान अंदर रखा जा रहा था, सुशील ने वहीं रखा ग्राइंडर उठाया और अपनी गर्दन पर चला दिया। तेज रफ्तार ब्लेड से उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक सुशील के पिता सुखबीर और भाई सुनील ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। परिवार ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप अपने अंदर ही घुटता रहा। सुशील के परिवार में उसकी पत्नी, 5 साल का बेटा और 28 दिन पहले जन्मी एक दुधमुंही बेटी है। परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

आज होगा शव का पोस्टमार्टम

वहीं पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट से यह साफ हो गया कि सुशील की मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर थी और वह कल्पनाओं में जी रहा था। गन्नौर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल भेजा दिया है। जांचकर्ता एएसआई जगदीश ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा।

ये भी पढ़ें: सीबीआई कोर्ट में नहीं होगी मानेसर भूमि घोटाले की सुनवाई