Lord Valmiki’s birth anniversary : भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )चरखी दादरी। भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए स्थानीय वार्ड 11 स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन सुंदरलाल बिडलान की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान प्रकट दिवस के आयोजन को लेकर कमेटी भी गठित की गई। भावाधस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय बिडलान को उनके समाज सेवा कार्य अनुभव को देखते हुए कमेटी में मुख्य सलाहाकार नियुक्त किया गया।

इसके साथ ही इसमें सर्व सम्मति से प्रधान पद की जिम्मेदारी बाशित बिडलान को सौंपी गई। इसके अलावा उपप्रधान हरिन्द्र चौहान, सचिव विनोद बोहत, सह सचिव रवि, कोषाध्यक्ष मंजीत सिंह, एजेंडा सचिव विशाल पिवाल को चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में बंटी, अमित जेदिया, लव कुश, अनूज, प्रवेश चारण, आजाद सिंह, मास्टर नरेश भूरा को मनोनित किया गया।

बैठक में सभी ने संकल्प लिया कि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को पूरे धूमधाम से मनाने के साथ साथ समाज को उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।मौके पर अशोक जेदिया, अरूण, अमित, राजकुमार, पवन, केवल, कृष्ण कुमार, बलवंत, विकास, विजय, दीपक, विनोद, प्रदीप, आनंद, सुनील, ललित, नरेंद्र, कपिल, चीकू, संदीप आदि भी उपस्थित थे।

