A massive fire broke out : नांगल ऊगरा के निकट ढाई सौ एकड़ रखी कड़वी में लगी भीषण आग

किसान को 10 लाख का हुआ नुकसान, दमकल विभाग की छह गाडिय़ों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिले के गांव नांगल ऊगरा के समीप एक खेत के करीब ढाई सौ एकड़ में रखे पशुचारे में भीषड़ आग लग गई। भीषण आगजनी से चारों ओर धुआं फैल गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र से पहुंची आधा दर्जन दमकल विभाग की गाडिय़ों ने करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

फायर कर्मियों ने करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

जानकारी के अनुसार गांव शाहपुर निवासी किसान खुशीराम के ढाई सौ एकड़ के खेत में रखे पशुचारे में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद तेज धुआं उठने से आसपास का माहौल पूरी तरह धूल के गुबार में डूब गया। आग इतनी भीषण थी कि चारों ओर धुआं फैल गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए।घना धुआं देखकर आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद पुलिस व दमकल विभाग की गाडिय़ां व रेवाड़ी व आसपास के क्षेत्र से मौके पर पहुंची। गांव नांगल तेजू, शाहपुर और नांगल ऊगरा के ग्रामीण भी टै्रक्टरों के माध्यम से पानी भरकर आग बुझाने में जुट गए। फायर कर्मियों ने करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटाखों या हवा से आग पुन: न धधक पड़े, इसके लिए दमकल की तीन गाडिय़ों को मौके पर ही एहतियात के लिए खड़ा कर दिया गया।

पीडि़त किसान खुशीराम के बेटे के अनुसार इस आगजनी से करीब दस लाख रुपये की कड़बी स्वाहा हो गई थी। इस पशुचारे को एकत्रित करने के लिए चार लाख रुपये का तो केवल खर्च ही आया था। जो कि अब राख में तबदील हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। यह आग पटाखों से लगी है या फिर किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में कार्यवाही शुरु कर दी है।

पीडि़त किसान व ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि किसान को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी आजीविका को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

