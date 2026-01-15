Prayagraj Magh Mela : विशेष स्नान के लिए संगम तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अल सुबह से ही चल रहा विशेष स्नान, करीब 2 से तीन करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना

Prayagraj Magh Mela (आज समाज), प्रयागराज : प्रयागराज में संगम तट पर आज अल सुबह से ही विशेष स्नान का आयोजन किया जा रहा है। रात्रि 12 बजे के बाद से ही साधु-संत और श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। ज्ञात रहे कि संगम तट पर पिछले कई दिन से माघ मेला आयोजित किया जा रहा है जोकि 44 दिन तक चलता है। वहीं आज मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु और कल्पवासी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन ने दो से ढाई करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान जताया है।

कुल 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था

अरैल, झूंसी, संगम क्षेत्र में करीब 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जिस तरफ से आएंगे, उसी के नजदीक घाट पर स्नान कर पाएंगे। 2024 में मकर संक्रांति पर करीब 29 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार भीड़ को देखते हुए स्नान घाटों की लंबाई बढ़ाकर 3.69 किमी कर दी गई है। पिछली बार यह लंबाई केवल दो किमी ही थी। मेला क्षेत्र में 106.24 किमी लंबाई में चकर्ड प्लेट से सड़कें तैयार की गई हैं। तीर्थ पुरोहितों, आचार्यबाड़ा, दंडीबाड़ा, खाक चौक सहित प्रमुख आध्यात्मिक संस्थाओं के शिविर पहले ही लगाए जा चुके थे।

इन घाट पर श्रद्धालु कर रहे स्नान

अरैल क्षेत्र : पक्का घाट, अरैल, सेल्फी प्वाइंट, महाकाल आरती घाट, चक्रम माधव घाट, सोमेश्वर महादेव घाट।

झूंसी क्षेत्र : संगम लोअर घाट, एरावत घाट, मोरी घाट, ओल्ड जीटी घाट, शिवाला घाट, दंडीबाड़ा घाट, आचार्यबाड़ा घाट, कल्पवासी घाट।

परेड संगम क्षेत्र : संगम नोज, संगम यमुनापट्टी घाट, गंगापट्टी घाट, महावीर घाट पश्चिमी, रामघाट, काली घाट, मोरी घाट, शिवाला घाट पश्चिमी, दशाश्वमेध घाट, नागवासुकि घाट।

सात सेक्टरों में बांटा गया है मेला क्षेत्र

माघ मेले को सात सेक्टरों में विभाजित किया गया है। महाकुंभ मॉडल पर आधारित टेंट सिटी की तर्ज पर मेला क्षेत्र का विकास किया गया है। करीब 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। नावों पर एलईडी लाइट से सजी रंगीन छतरियां, संगम के जल में सात रंगों की रोशनी वाले फव्वारे और घाटों पर कलर-कोडेड चेंजिंग रूम रात के समय अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

ये भी पढ़ें : Weather Update Today : भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत के मैदानी हिस्से