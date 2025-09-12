Batala Crime News : बटाला में घर में घुसकर व्यक्ति को मारी गोलियां, मौत

वारदात के कारणों का अभी नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस

Batala Crime News (आज समाज), बटाला : पंजाब के बटाला के गांव मूलियांवाला थाना फतेहगढ़ चूडियां में एक व्यक्ति की दिनदहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलवंत सिंह के रूप में हुई है जोकि 45 साल का था। बताया जा रहा है कि कुलवंत सिंह ई-रिक्शा चलाता था। शुक्रवार को दोपहर के समय जब वह अपने घर पर मौजूद था तो हलावर हथियारों से लैस होकर आए और बिना देरी किए उस पर फायरिंग कर दी।

गोली चलने की आवाज सुनकर गांववासी दहशत में आ गए। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव पोस्मार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि हमलावरों ने वारदात को अंजाम किस कारण दिया इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि यह हमला रंजिशन हुआ।

बाइक पर सवार होकर आए थे दो युवक

बाइक सवार दो युवक घर में घुस आए और आते ही दनादन फायरिंग कर दी। कुलवंत सिंह को कई गोलियां लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अमृतसर रेफर कर दिया। अमृतसर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

अमृतसर में डॉक्टर पर जानलेवा हमला

गुरु की नगरी अमृतसर के साथ लगते कस्बा रमदास के गांव सुधार में एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने वारदात को अंजाम अस्पताल के अंदर घुसकर दिया। इस हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका उपचार जारी है। वहीं सूचना मिलने पर एसएसपी देहाती मौके पर पहुंचे और जायजा लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मरीज बनकर अस्पताल में घुसे थे हमलावर

अमृतसर के कस्बा रमदास के गांव सुधार में शुक्रवार दोपहर को मरीज बनकर आए दो बदमाशों ने भंगू अस्पताल में घुस कर एक डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल डॉ. कुलविंदर सिंह का इलाज चल रहा है और हालत काफी गंभीर बताई जा रही है।

