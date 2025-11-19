Panipat News : मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को 8 साल की सजा

By
Anurekha Lambra
-
0
55
Panipat News : मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को 8 साल की सजा
Panipat News : मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को 8 साल की सजा

Panipat News, (आज समाज), पानीपत : एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई है वहीं आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। डी.डी.ए. कुलदीप ढुल ने बताया कि एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी श्याम वासी गांव नारायणा जिला पानीपत को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा

जबकि श्याम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया, नहीं देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पुलिस ने श्याम को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में सात मार्च सन् 2020 को गिरफ्तार कर इसके खिलाफ थाना चांदनी बाग में बीस एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था जहां अब सजा सुनाई गई है।

ये भी पढ़ें: Swami Gyananand Maharaj बोले – अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में ‘पहली’ बार पीएम नरेंद्र मोदी के आने से बढ़ेगी महोत्सव की भव्यता

ये भी पढ़ें: Krishna Lal Panwar ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले – अनाप-शनाप बयान देते रहते कांग्रेस के नेता, इनका सच जानता है देश 