गुड़गांव में वन्य प्राणी विभाग के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाएगा तेंदुए का पोस्टमार्टम

तेंदुए की करीब 10 वेटरनरी सर्जन द्वारा फिजिकल रिपोर्ट तैयार की गई

हादसे में तेंदुए की जीभ कटने व सिर में चोट के निशान पाए गए

A Male Leopard Died In Panipat, (आज समाज), पानीपत : पानीपत नेशनल हाईवे पर रात्रि करीब 8:00 बजे गांव पट्टीकल्याणा में सीएनजी पेट्रोल पंप के नजदीक एक नर तेंदुए की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में शनिवार को वन्य जीव रक्षक की मौजूदगी में पशुपालन विभाग के करीब 8 -10 वेटरनरी सर्जन द्वारा फिजिकल ग्रॉस एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें तेंदुए की गहनता से जांच करने के बाद गुड़गांव ले जाया गया जहां वन्य प्राणी विभाग के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

उम्र करीब 4-5 साल व लगभग वजन 130 किलोग्राम

नर तेंदुए की उम्र करीब 4-5 साल व लगभग वजन 130 किलोग्राम है, जिसकी जीभ कटी हुई है और सिर में चोट के निशान पाए गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय लोगों ने बताया था कि गांव पट्टीकल्याणा में सीएनजी पेट्रोल पंप के पास तेंदुआ सर्विस लाइन पर गुजर रहा था। अचानक वह एक जीटी रोड व सर्विस लाइन के बीच ग्रिल पर चढ़ने लगा वह ग्रिल से टकराकर जीटी रोड पर गिर गया इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई।

1 महीने पहले तेंदुआ सनौली क्षेत्र में देखा गया था

उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने पहले तेंदुआ सनौली क्षेत्र में देखा गया था। अंदेशा है कि यह सनौली रोड से आगे खेतों से होकर जीटी रोड तक पहुंचा। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को वन्य प्राणी विभाग को सौंप दिया गया। वही इस संबंध में वन्य जीव रक्षक सचिन त्यागी ने बताया कि आज पशुपालन विभाग के करीब 8-10 वेटरनरी सर्जन की मौजूदगी में तेंदुए की फिजिकल ग्रॉस एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार की गई जिसकी गहनता से जांच कराई गई।

जीभ कटी हुई और सिर में चोट के निशान पाए गए

जिसमें तेंदूए की मौत सड़क हादसे में हुई है जिसकी जीभ कटी हुई है और सिर में चोट के निशान पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी गाड़ी में वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर की मौजूदगी मे तेंदू ए के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए गुड़गांव ले जाया गया जहां उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेंदुए की उम्र करीब 4 से 5 साल के आसपास है, जिसका वजन लगभग 130 किलो है। उन्होंने बताया कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाएगी।

ये भी पढ़ें: Karnal News : व्यवस्था पर सवाल ! करनाल कर्ण स्टेडियम के शौचालय में फिर मिले प्रतिबंधित इंजेक्शन और सिरिंज