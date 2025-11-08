India-US Trade Deal Update : भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में जल्द होगी बड़ी घोषणा : सुब्रह्मण्यम

कहा, समझौते को लेकर दोनों देश गतिरोध समाप्त करने के लिए नए सिरे से कोशिशों में जुटे

India-US Trade Deal Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं। अगस्त में इसके रुक जाने के बाद अब दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझौते के बीच आने वाले गतिरोध और चुनौतियों को खत्म करने के लिए प्रयासरत्त हैं।

पिछले दिनों जहां अमेरिकी राष्टÑपति ने इस दिशा में सकारात्मक परिणाम जल्द आने की घोषणा की थी वहीं अब नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर नवंबर के अंत तक कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत में चुनौतियां रही हैं, लेकिन अब दोनों देशों के बीच नए सिरे से कोशिशें जारी हैं।

ये बोले नीति आयोग के सीईओ

सुब्रह्मण्यम ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ चीजें थोड़ी मुश्किल रहीं, लेकिन अब बातचीत आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक इस दिशा में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन नवंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत लगातार विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वैश्विक कंपनियों की भारत में रुचि लगातार बढ़ रही है।

भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है

उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक निश्चितताएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। दुनिया एक ऐसे दौर में है जहां व्यापार और एफडीआई या तो स्थिर हैं या घट रहे हैं। ऐसे समय में भारत सबसे अलग और मजबूत स्थिति में खड़ा है। सुब्रह्मण्यम के मुताबिक, ह्लभारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे चमकदार बिंदु है। हमारे पास आकार है, बाजार है और नवाचार की क्षमता है। यही हमारी ताकत है और यही कारण है कि दुनिया भारत की ओर आकर्षित होगी। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी खेमे में शामिल होने की मजबूरी में नहीं है, बल्कि अन्य देश खुद भारत के साथ जुड़ने को विवश होंगे। इसलिए हमें अमेरिका और ब्रिक्स के बीच किसी पक्ष को चुनने की जरूरत नहीं है।

