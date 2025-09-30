A major accident occurred in Chennai : चेन्नई में हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग गिरने से 9 लोगों ने गंवाई जान, 10 घायल

A major accident occurred in Chennai : चेन्नई में आज एक दिन दहलाने वाला हादसा सामने आया है जिसमे एन्नोर स्थित उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (NCTPS) के निर्माण स्थल पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें नौ मजदूरों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, निर्माणाधीन एक मेहराब (आर्क) लगभग 30 फीट की ऊँचाई से ढह गया, जिसके नीचे कई प्रवासी मजदूर दब गए। जानकारी के मुताबिक, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि दस से अधिक को गंभीर चोटें आईं। सभी घायलों को तुरंत उत्तरी चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मदुरै में फरवरी में हुआ था ऐतिहासिक आर्क विध्वंस हादसा

इसी वर्ष फरवरी में मदुरै में भी इसी तरह का एक दर्दनाक हादसा हुआ था। मट्टुथावनी बस स्टैंड पर मदुरै के प्रतिष्ठित मेहराब (आर्क) को गिराने के दौरान यह दुर्घटना हुई थी।

इस हादसे में एक अर्थमूवर ऑपरेटर की मौत हो गई थी और ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह आर्क 1981 में एमजी रामचंद्रन के शासनकाल के दौरान 5वें विश्व तमिल सम्मेलन की याद में बनाया गया था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के कारण यह अवरोध बन गया था। 1 विध्वंस शुरू होते ही एक खंभा ढह गया, जिसने ड्राइवर को कुचल दिया। घायल ठेकेदार का इलाज सरकारी राजाजी अस्पताल में किया गया था।

