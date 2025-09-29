Bobby Deol in Rewari : बॉबी देओल की एक झलक पाने को उमड़ी लोगों की भीड़

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। विख्यात बॉलीवुड़ कलाकार बॉबी देओल बीती सायं रेवाड़ी पहुंचे। उन्हें देखने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने चहेते सितारे की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ बेकाबू भी हो गई। बॉबी देयोल शहर के बावल रोड़ स्थित कल्याण ज्वैलर्स के शोरूम का उद्घाटन करने रेवाड़ी पहुंचे थे।बॉबी देओल के रेवाड़ी में पहुंचने से पहले ही बावल रोड़ स्थित शोरूम पर भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया।

कार्यक्रम में पहुंचने पर बॉबी देओल जैसे ही अपनी कार से उतरे तो दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। बॉलीवुड स्टार ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया तथा हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने स्टेज पर पहुंचकर रेवाड़ीवासियों का हाल-चाल पूछा तथा अपने लोगों से अपने मन की बात भी कही। उन्होंने रिबन काटकर शोरूम का उद्घाटन किया तथा वहां मौजूद विभिन्न संग्रहों से डिजाइनों की विस्तृत श्रंख्ला का अवलोकन भी किया।शोरुम के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याणरमन ने कहा कि रेवाड़ी में नए शोरूम के शुभारंभ का हमारा उद्देश्य एक हॉलिस्टिक इकोसिस्टम बनाना व लोगों को विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है।

