Grandson Killed His Grandfather : ज़मीनी विवाद में रिश्तों का कत्ल : पोते ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दादा को उतारा मौत के घाट

Anurekha Lambra
Grandson Killed His Grandfather : ज़मीनी विवाद में रिश्तों का कत्ल : पोते ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दादा को उतरा मौत के घाट

Rohtak News, (आज समाज), रोहतक : हरियाणा के रोहतक जिले के गांव ईस्माइला में जमीनी विवाद को लेकर एक पोते ने अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पोते ने अपने दादा की खेतों में ले जाकर हत्या कर दी। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पोते कपिल ने अपने दादा सतबीर की हत्या कर दी

जानकारी मुताबिक रोहतक के गांव ईस्माइला निवासी पोते कपिल ने अपने दादा सतबीर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पोता अपने दादा सतबीर को खेत में ले गया और खेत में पहुँचने के बाद उसने अपने दादा सतबीर के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देते ही आरोपी मौके से फरार हो गया।

 जमीनी विवाद के चलते दिया इस हत्या जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम

उक्त मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते इस हत्या जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 25-30 गज जमीन को लेकर पिता-पुत्र का विवाद चल रहा था और इसी के चलते पोते ने दादा के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसको मौत के घात उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज का कार्रवाई शुरू कर दी है।

