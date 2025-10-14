Karnal Murder: करनाल में दो पक्षों में हुई चाकूबाजी, एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

शराब के नशे में एक युवक की बदसलूकी से शुरू हुआ था

विवाद

Karnal Murder, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में दो पक्षों में हुई मामूली कहासुनी में एक युवक की जान चली गई। झगड़े में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक युवक की पहचान करनाल शहर के कोट मोहल्ला वासी विशु के रूप में हुई।

पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 8 नामजद और 15 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। बताया गया कि विवाद शराब के नशे में एक युवक की बदसलूकी से शुरू हुआ था।

पिता से बदतमीजी करने पर शराबी को समझा रहे थे तीनों भाई

कोट मोहल्ला निवासी मृतक के पिता सुखबीर ने बताया कि वह सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे रिक्शा चलाकर घर लौट रहा था। उसी दौरान एक युवक उनसे उलझ गया।

जब उन्होंने मना किया, तो युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने अपने बेटों को फोन कर बुलाया, ताकि सामान घर ले जाया जा सके। जब बेटे पहुंचे तो आरोपी ने धक्का-मुक्की की और फोन कर अपने लोगों को बुला लिया।

विशु के पेट में घोंपा चाकू

देखते ही देखते 15-20 युवक मौके पर पहुंच गए। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी युवक ने चाकू निकाल लिया और विशु के पेट में वार कर दिया।

वार की गहराई इतनी थी कि विशु वहीं गिर पड़ा।

इसके बाद आरोपी ने अपने अन्य साथियों को फोन कर बुला लिया। कुछ ही मिनटों में दर्जनों युवक वहां पहुंच गए आरोपी ग्रुप ने तीनों भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया। विशु के पेट में गहरे घाव के चलते हालत बिगड़ गई।

इलाज के दौरान विशु की हुई मौत

स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद विशु को निजी अस्पताल रेफर किया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाकी दो भाई गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं।

4 युवक हिरासत में लिए

डीएसपी करनाल राजीव कुमार ने बताया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए। चाकूबाजी में 22 वर्षीय युवक विशु की मौत हो गई। पुलिस ने रात में ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चार आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बाकी की धरपकड़ के लिए टीमें भेज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

