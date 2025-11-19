Kaithal News, (आज समाज), कैथल : कैथल जिले के ढांड रोड पर स्थित एक राइस मिल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और एसडीएम की संयुक्त टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन के तहत छापामार कार्रवाई की, जिसके तहत टीम ने मौके पर पहुंचकर धान के स्टॉक की गहन जांच शुरू की। इस जांच के दौरान धान के स्टॉक की गिनती और जांच की गई है। बता दें कि प्रशासनिक टीम द्वारा यह औचक रूप से की गई छापेमारी थी।

प्रदेशभर में राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही

इस छापेमारी के तहत टीम द्वारा राइस मिल में रखे गए धान के स्टॉक की काउंटिंग और दस्तावेजों के मिलान की प्रक्रिया समाचार लिखे जाने तक जारी है। गौरतलब है कि हाल ही में पूरे हरियाणा में राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कैथल में भी लगातार जांचें की जा रही हैं। मौके पर मौजूद डीएफएससी निशांत राठी ने बताया कि ”प्रदेशभर में राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है।”

हर राइस मिल में घंटों तक स्टॉक की काउंटिंग व दस्तावेजों की जांच की जा रही

”इसी क्रम में कैथल में भी स्टॉक की जांच पूरी गंभीरता व पारदर्शिता के साथ की जा रही है। हर राइस मिल में घंटों तक स्टॉक की काउंटिंग व दस्तावेजों की जांच की जा रही है।” प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य स्टॉक में पारदर्शिता और अनियमितताओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। धान मिलों में अनियमितताओं की हालिया शिकायतों के बाद, कैथल में कई राइस मिलों का भौतिक सत्यापन (physical verification) करने के लिए चार टीमें गठित की गई थीं। इन टीमों में संबंधित एसडीएम, राजस्व अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और अन्य कर्मी शामिल थे।

हाल ही में असंध ब्लॉक की दो मिलों में लगभग 25,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी

गौरतलब है कि इन छापों का मुख्य उद्देश्य राइस मिलों में सरकारी धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना, रिकॉर्ड की जांच करना और धान के गबन या मार्केट फीस चोरी जैसी किसी भी अनियमितता का पता लगाना है। चूंकि इस तरह के निरीक्षणों में, कई मिलों में धान के स्टॉक में कमी पाई गई है। हाल ही में असंध ब्लॉक की दो मिलों में लगभग 25,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी। कैथल के चीका क्षेत्र की मिलों में भी पहले इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहाँ 5.88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मामले दर्ज किए गए।

ये भी पढ़ें: Bihar New CM : Nitish Kumar चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता, नीतीश के सिर पर 10 वीं बार सजेगा ‘सीएम’ का ताज