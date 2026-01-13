Elvish Yadav को देखते ही टूटी भीड़, धक्का-मुक्की में फंसे यूट्यूबर, Video वायरल

Elvish Yadav: फैंस के बिना कोई भी सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, लेकिन कभी-कभी यह प्यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि स्टार्स पब्लिक जगहों पर भारी भीड़ से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। निधि अग्रवाल और सामंथा रुथ प्रभु के बाद, अब यूट्यूबर और रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव को भी हाल ही में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। इस घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

एल्विश यादव को देखकर फैंस बेकाबू हो गए

 

View this post on Instagram

 

A post shared by yash (@theunique_.11)


सोमवार, 12 जनवरी, 2026 को एल्विश यादव एक स्टोर के उद्घाटन के लिए ईस्ट दिल्ली पहुंचे। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कड़ी सुरक्षा और बॉडीगार्ड्स के बावजूद, फैंस ने एल्विश को इतनी करीब से घेर लिया कि उनके पास चलने की भी जगह नहीं थी।

भीड़ आगे बढ़ती रही, करीब आने की कोशिश करती रही, जिससे स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। शुक्र है, बिग बॉस OTT 2 के विनर को सुरक्षित रूप से उनकी कार तक पहुंचाया गया। इस घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।

 एल्विश का सिस्टम भी क्रैश हो गया 

जैसे ही वीडियो वायरल हुए, नेटिज़न्स ने प्रतिक्रिया देने में कोई समय नहीं लगाया। कुछ लोगों ने एल्विश की सुरक्षा के लिए चिंता जताई, तो कुछ ने स्थिति पर मज़ाकिया अंदाज़ में कमेंट किया।

एक यूज़र ने लिखा, “यह गली बहुत संकरी है, कोई भी मैनेजमेंट इतनी भीड़ को संभाल नहीं सकता। एल्विश के इवेंट्स अब सिर्फ खुले मैदानों में ही होने चाहिए।”

दूसरे ने कमेंट किया, “आज तो एल्विश भाई का भी सिस्टम हैंग हो गया।” कमेंट सेक्शन इसी तरह की प्रतिक्रियाओं से भरा है, जिसमें चिंता, मज़ाक और आलोचना सब शामिल है।

धक्का-मुक्की और खींचातानी 

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बैरिकेड्स भी नाकाफी साबित हुए। इस अफरा-तफरी में, कुछ लोग एल्विश को धक्का देते दिखे, जबकि कुछ ने उनकी शर्ट भी खींची। इससे कई यूज़र्स ने सुरक्षा के सही इंतज़ाम न होने पर गुस्सा ज़ाहिर किया।

एक यूज़र ने लिखा, “सब जानते हैं कि एल्विश के लिए भारी भीड़ आती है। फिर बिना सही बैरिकेडिंग के यह किस तरह का इवेंट था?” दूसरे ने कहा, “पहले भी एक मॉल में ऐसा ही हुआ था। इवेंट को 10 मिनट के अंदर कैंसिल करना पड़ा था। यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।” इतनी बड़ी भीड़ कैसे जमा हो गई?

दिलचस्प बात यह है कि एल्विश यादव ने खुद लोकेशन पर पहुंचने से पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अपडेट शेयर किया था। उन्होंने फैंस को बताया कि वह अपने दोस्त के स्टोर, सोना गोल्ड की ओपनिंग के लिए लाल क्वार्टर, कृष्णा नगर, ईस्ट दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने फैंस से अपील भी की, “आप सब वहां आना, यह मेरे भाई का स्टोर खुल रहा है।” इसके तुरंत बाद, फैंस उस इलाके में बड़ी संख्या में पहुंच गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए।