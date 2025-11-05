Amritsar Breaking News : पाकिस्तान पहुंचा भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था

Harpreet Singh
Amritsar Breaking News : पाकिस्तान पहुंचा भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए गया है जत्था

Amritsar Breaking News (आज समाज), अमृतसर : श्री हरिमंदिर साहिब में स्थित श्री अकाल तख्त साहिब से मंगलवार को भारतीय श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था पाकिस्तान स्थित श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित गुुरुद्वारों व गुरुधामों के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ था। इस जत्थे में 2100 श्रद्धालू शामिल हैं और यह जत्था पाकिस्तान सकुशल पहुंच गया। पाकिस्तान पहुंचने पर वहां के श्रद्धालुओं द्वारा भारतीय श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। ज्ञात रहे कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान सरकार ने 2,150 वीजा जारी किए थे।

अकाल तख्त के जत्थेदार कर रहे संगत की अगुवाई

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज की अगुवाई में श्रद्धालु अटारी-वाघा सीमा पार कर लाहौर पहुंचे, जहां पंजाब प्रांत के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान इवेक्यूई ट्रस्ट बोर्ड (ईटीबी) के अधिकारियों ने फूल बरसाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। श्रद्धालु लाहौर स्थित ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब सहित अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मत्था टेकेंगे। पहलगाम हमले व फिर आॅपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों में बढ़े तनाव के बाद श्रद्धालुओं का यह पहला जत्था पाकिस्तान पहुंचा है।

सभी गुरुद्वारों को भव्य तरीके से सजाया गया

ईटीपीबी के प्रवक्ता गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा, भारतीय तीर्थयात्री विशेष बसों से गुरुद्वारा जन्मस्थान, ननकाना साहिब रवाना हुए। गुरु नानक जयंती का मुख्य समारोह बुधवार को लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा जन्मस्थान में आयोजित होगा। जन्मस्थान और करतारपुर सहित सभी गुरुद्वारों को रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

13 नवंबर को वापस लौटेगा जत्था

जत्था पाकिस्तान के ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, डेरा साहिब लाहौर सहित कई पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन करेगा और 13 नवंबर को अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत वापस लौटेगा। इस अवसर पर सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज और जत्थे की अगुवाई कर रहे सदस्यों ने कहा कि पाकिस्तान के गुरुद्वारों में अरदास की जाएगी कि श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर हमेशा खुला रहे और बंदी सिखों की जल्द रिहाई हो। यह यात्रा सिख धर्म की प्रकाशमयी परंपरा और गुरु नानक देव जी के विश्व भाईचारे के संदेश को और अधिक मजबूत करती है।

