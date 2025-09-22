Birth anniversary of Maharaja Agrasen : महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर शहर में निकली भव्य शोभायात्रा

A grand procession was held in the city to celebrate the birth anniversary of Maharaja Agrasen.
  • अग्र बंधुओं के सिर पर सजी हुई थी पगड़ी, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र, जगह-जगह पर हुआ जोरदार स्वागत

Sirsa News(आज समाज नेटवर्क)सिरसा। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर सोमवार को अग्रवाल सभा सिरसा की ओर से विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसे मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शोभायात्रा में हनुमान जी,भगवान श्रीगणेश, महाराजा अग्रसेन जी, महालक्ष्मी, श्री राधा-कृष्ण, भगवान शिव, माता काली की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इसमें ढोल, ताशा और विभिन्न बैंड पार्टी शामिल थी।

अग्र बंधुओं का उत्साह देखते ही बनता था, अधिकतर अग्र बंधुओं के गले में पटका और सिर पर पगड़ी सजी हुई थी। यात्रा का जगह-जगह पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सबसे आगे-आगे गोबिंद कांडा के साथ-साथ अग्रबंधु चल रहे थे। यात्रा में ढोल, ताशा और विभिन्न बैंड पार्टी शामिल थी, जिनकी धुन पर गोबिंद कांडा और अन्य अग्र बंधु थिरकते चल रहे थे। इस दौरान गोबिंद कांडा कहा कि नवरात्रि पर्व पर सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन सभी सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प लें।

महादानी थे महाराजा अग्रसेन

उन्होंने कहा है कि सूर्यवंशीय महाराजा वल्लभ सेन के अंतिम काल और कलयुग के शुरुआती समय में महाराज अग्रसेन का जन्म हुआ था। वह अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को जन्मे इसलिए इस दिन को अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। महाराज अग्रसेन को देवताओं के लिए दी जाने वाली पशु बलि की प्रथा स्वीकार नहीं थी इसलिए उन्होंने वैश्य धर्म को अपना लिया था। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक कर्मयोगी लोकनायक, समाजवाद के प्रणेता, युग पुरुष, तपस्वी, राम राज्य के समर्थक एवं महादानी थे।

