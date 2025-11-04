A grand Nagar Kirtan procession was held in Derabassi : डेराबस्सी में निकला विशाल नगर कीर्तन, मुस्लिम वेलफेयर कमेटी 8360 ने लगाया लंगर, पेश की भाईचारे की मिसाल

A massive Nagar Kirtan procession was held in Derabassi; the Muslim Welfare Committee 8360 organized a community kitchen (langar), setting an example of brotherhood.
मुस्लिम वेलफेयर कमेटी 8360 ने लगाया लंगर और सम्मानित करते हुए का दृश्य

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में डेरा बस्सी में सोमवार को नगर कीर्तन बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। इस अवसर पर नगर में धार्मिक वातावरण छाया रहा। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने कीर्तन जत्थे का स्वागत किया और सेवा का भाव प्रदर्शित किया।नगर कीर्तन जब गुलाबगढ़ चौक पहुंचा तो डेरा बस्सी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी (रजि. नं. 8360) की ओर से लगाए गए लंगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के सदस्यों ने हाथ जोड़कर सिख संगत का स्वागत किया और “मानस की जात सभे एकै पहिचान बो” का संदेश देकर सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश की।

कमेटी के सदस्य एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर सेवा करते नजर आए। लंगर में श्रद्धालुओं को भोजन, जल व अन्य सुविधाएं प्रेमपूर्वक उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की ओर से पांच प्यारों के गले में स्वरूप पर डालकर सम्मान किया गया, जिससे आपसी भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का सुंदर दृश्य देखने को मिला।

दूसरी ओर, सिख भाईचारे की ओर से भी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सम्मानित किया गया और उनके सहयोग की सराहना की गई। नगर में दोनों समुदायों के इस मिलन और सेवा भावना ने एकता और प्रेम का संदेश फैलाया।

नगर कीर्तन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गुरु नानक देव जी के उपदेशों पर चलते हुए शांति, सद्भाव और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस पर सिख संगत ने मुस्लिम भाईचारे को किया सम्मानित।

