पारंपरिक पगड़ी पहनाकर किया स्वागत, ‘हरियाणा रत्न’ सम्मान से सम्मानित

CM Nayab Singh Saini, (आज समाज), हिसार : हिसार के गांव खरक पूनिया में शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी के सम्मान में सर्वजातीय पूनिया खाप की ओर से भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने किया, जबकि हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया अध्यक्षता कर रहे थे। मंच पर पहुंचते ही सीएम का पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें बाढ़ देव पूनिया की चांदी की प्रतिमा भेंट की गई और समारोह में सीएम को ‘हरियाणा रत्न’ सम्मान से सम्मानित किया गया।

पूनिया खाप ने हमेशा देशहित, समाज हित और जनहित को सबसे ऊपर रखा

इस मौके पर सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों और मातृशक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आज का दिन हमारे लिए श्रद्धा और प्रेरणा का दिन है। दादा बाढ़ देव जी पुनिया ने सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र बनाने की शिक्षा दी। पूनिया खाप ने हमेशा देशहित, समाज हित और जनहित को सबसे ऊपर रखा। हमारी सरकार दादा बाढ़ देव जी पुनिया के दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही है।

25 हजार युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी

प्रदेश में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर पर मना कर जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। हमने अपने संकल्प पत्र के 217 वादों में से पहले वर्ष में ही 50 वादों को पूरा किया। शपथ लेने से पहले 25 हजार युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी।

गांव खरक पुनिया में एक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय का भी निर्माण किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में सड़कों का जाल बिछ रहा है। हमारी सरकार ने हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का भी शुभारंभ किया। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव खरक पुनिया में एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। गांव खरक पुनिया में एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया जाएगा। गांव खरक पुनिया के स्कूल को संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

समारोह के दौरान खाप प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिसमें गांव खरक पूनिया में सामुदायिक केंद्र के निर्माण और एक आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने की मांग की गई। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और खाप नेताओं ने सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों और राजस्थान से भी पूनिया खाप के लोग भारी संख्या में पहुंचे।

