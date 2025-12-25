A grand CPR camp : सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विशाल सीपीआर कैंप व 201 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरुण भंडारी के पिता स्वर्गीय सुदेश भंडारी की तीसरी पुण्य स्मृति के अवसर पर सेक्टर 4 में विशाल सी.पी.आर. प्रशिक्षण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर तथा 201 कुंडीय महायज्ञ का दिव्य एवं भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर , डॉ. राज नेहरू ओएसडी, ओएसडी वीरेंद्र बढ़खालसा, ओएसडी भारत भूषण भारती ने शिरकत कर हवन कुंड मे आहुति दी ।

कार्यक्रम में आध्यात्मिक चेतना के साथ-साथ जनकल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी

इस पावन अवसर पर देश के विख्यात एवं तपस्वी संतों के सान्निध्य में वैदिक विधि-विधान से महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसने समाज में सेवा, संस्कार और मानवता का संदेश दिया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक चेतना के साथ-साथ जनकल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी।बालाजी ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, वहीं इस्कॉन से जुड़े संतों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष आध्यात्मिक ऊँचाई प्रदान की। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता , किन्नर अखाड़ा की ओर से सोनाक्षी जी महाराज, स्वामी विश्वामित्र जी महाराज, संपूर्णानंद जी महाराज सहित अनेक संत-महात्माओं ने आशीर्वचन प्रदान किए।कार्यक्रम का सफल मंच संचालन वीरेंद्र गर्ग द्वारा किया गया।

सीपीआर प्रशिक्षण के महत्व पर नीलम कौशिकऔर रमेश ने विस्तृत जानकारी दी।मुकेश सिंगला ने बताया कि इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं समाजसेवी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप सेओमप्रकाश देवीनगर, रंजिता मेहता, दीपक गर्ग (सह मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा), हरजीत सिंह रसूलपुर, लतिका शर्मा, उमेश सूद, सोनिया सूद, प्रदीप गर्ग, तेजिंदर टोनी, विजय गर्ग, डॉ. राजेश गोयल (लक्की), मुकेश सिंगला, नरेश मित्तल, अक्षय चौधरी,बलविंदर चौधरी, राकेश जगोता, रूपाली विनीत जैन, सुरिंदर सिंगला,दिनेश गुप्ता, अनिल थापर, दीपक शर्मा, प्रदीप गोयल, हरेंद्र मलिक, संजय आहूजा, राकेश गर्ग बिट्टू सहित अनेक गणमान्य अतिथि शामिल रहे।

अगले साल सीपीआर के करीब 4000 कैंप लगाए जाएंगे

श्री तरुण भंडारी ने सभी संतों, अतिथियों, सहयोगियों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते हैं और आगे भी सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा के सभी जिलों मे सी पी आर के संयोजक बनाये जो लोगों को सीपीआर का प्रशिक्षण देंगे और जागरूक करेंगे वहीं उन्होंने कहा कि अगले साल सीपीआर के करीब 4000 कैंप लगाए जाएंगे । इस अवसर मुकेश सिंगला ने बताया की हर साल हवन यज्ञ किया जाता है और आहुति दी जाती है वही चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं।