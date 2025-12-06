Stock Market Investment, (आज समाज), गुरुग्राम : गुरुग्राम पुलिस ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 6 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले एक आरोपी को असम से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने बहुत ही शातिर तरीके से दोस्तों के साथ मिलकर खुद को एक सफल व्यवसायी दिखाया और लोगों का विश्वास जीतकर उन साथ विश्वासघात किया। लोगों का विश्वास जीतकर निवेश के नाम पर 6 करोड़ से भी अधिक की राशि अपनी कथित कंपनी ट्रांसफर करा लिए और मौका मिलते है फरार हो गया। आरोपी ने पीड़ित से मिलना-जुलना बंद कर दिया और जब वो रुपए वापस मांगे तो जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी।

लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच दिया

गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 सितंबर को आर्थिक अपराध शाखा-I (EOW) ने एक मामले को जांच के बाद सदर थाना पुलिस को केस दर्ज करने के लिए भेजा था। उक्त मामले में शिकायतकर्ता ने सजीश चन्द्रन उर्फ साजे बेटेलग्यूज तथा उसके सहयोगी जेस्ना और अंशुमन रॉय द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, वित्तीय ठगी और धमकियों का गंभीर आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने खुद को एक सफल और संपन्न व्यवसायी का शो ऑफ़ कर लग्जरी लाइफ स्टाइल की झूठी इमेज बनाकर आम लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच दिया और पीड़ित से भारी धनराशि निवेश करवाई।

संपर्क बंद कर दिया और पैसा वापिस नहीं किया

पैसे लेने के बाद आरोपियों ने उसके साथ संपर्क बंद कर दिया और पैसा वापिस नहीं किया। इस मामले को लेकर गंभीर रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज असम के बोपारा से एक आरोपी को काबू किया है, जिसकी पहचान अंशुमन रॉय (24) के रूप में हुई है। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह मूल रूप असम का रहने वाला है और यह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गुड़गांव में ट्रेडिंग का काम करता है और अपने दोस्तों के साथ किये कारनामे को स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

