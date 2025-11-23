Jhajjar News, (आज समाज), झज्जर : हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेक्टर-6 में स्थित पंजाबी ट्विस्ट फ़ूड शॉप में रविवार देर शाम गैस रिसाव के कारण आग लग गई, वहीं बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना में दुकान के दो कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। आग की लपटे इतनी भयंकर थी की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और आग लगने का कारण गैस सिलेंडर पर छोटा रेगुलेटर लगा होने से गैस लीकेज को बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अगर पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई।

गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग भड़की

गैस रिसाव के कारण लगी इस आग की लपटे इतनी तेज थी कि दुकान के साथ दो कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों घायलों को उपचार के अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के हाथ, चेहरे और शरीर का काफी हिस्सा इस हादसे में झुलस गया है।

हालत खतरे से बाहर

डॉक्टर्स के अनुसार आग से झुलसे कर्मचारियों का बेस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं घटना के दौरान एक तरफ जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्थिति सम्भालने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में दुकान मालिक का लाखों नुकसान हुआ है।

