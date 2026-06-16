Sushant Singh Rajput Case पर बनेगी फिल्म! ‘सॉरी बाबू’ का फर्स्ट लुक आते ही मचा बवाल

By
Mohit Saini
-
0
23
Sushant Singh Rajput Case पर बनेगी फिल्म! 'सॉरी बाबू' का फर्स्ट लुक आते ही मचा बवाल
Sushant Singh Rajput Case पर बनेगी फिल्म! 'सॉरी बाबू' का फर्स्ट लुक आते ही मचा बवाल

Sushant Singh Rajput Case : 14 जून, 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों फैंस का दिल टूट गया। छह साल बाद भी, एक्टर की मौत से जुड़े रहस्य और अनसुलझे सवाल बहस और लोगों की जिज्ञासा को बनाए हुए हैं।

अब, इस विवादित केस से प्रेरित एक फिल्म बड़े पर्दे पर आने वाली है। ‘सॉरी बाबू’ टाइटल वाली इस फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली इसका फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

बॉलीवुड के सबसे चर्चित केस में से एक पर आधारित फिल्म

Sushant Singh Rajput Case पर बनेगी फिल्म! 'सॉरी बाबू' का फर्स्ट लुक आते ही मचा बवाल

‘सॉरी बाबू’ कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुई घटनाओं और विवादों से प्रेरित है। फिल्म का मकसद उन अनसुलझे सवालों, मीडिया की हलचल और उन पब्लिक चर्चाओं को फिर से दिखाना है जो एक्टर की मौत के बाद सुर्खियों में छाए रहे।

पहले पोस्टर के रिलीज़ होते ही ऑनलाइन सबका ध्यान खींच लिया गया, कई दर्शकों ने यह जानने की इच्छा जताई कि इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को स्क्रीन पर कैसे दिखाया जाएगा।

पहले पोस्टर ने ऑनलाइन हलचल मचा दी

जैसे ही पोस्टर सामने आया, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब फैलने लगा। इस प्रोजेक्ट को जाने-माने फिल्ममेकर दीपक भागवत डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे SSR फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है।

मेकर्स का दावा है कि फिल्म एक ऐसी कहानी पेश करेगी जो सोचने पर मजबूर करेगी और दर्शकों को इस केस के बारे में जो कुछ भी वे जानते हैं, उस पर सवाल उठाने के लिए मोटिवेट करेगी।

‘सॉरी बाबू’ किस बारे में है?

पोस्टर शेयर करते हुए, फिल्ममेकर्स ने इसे एक दमदार मैसेज के साथ कैप्शन दिया: सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। एक कहानी जो सवाल उठाएगी, असलियत की लकीरें खींचेगी, और हर दर्शक को सोचने पर मजबूर करेगी। एक-एक करके, कहानी के पीछे का हर चेहरा सामने आएगा।”

इस बयान ने प्रोजेक्ट में दिलचस्पी और बढ़ा दी है, और कई लोग यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि फिल्म किस नज़रिए को दिखाना चाहती है।

कास्ट और कहानी की जानकारी

खबर है कि एक्टर सुजीत सिंह राठौर ‘सॉरी बाबू’ में लीड रोल निभाएंगे। मेकर्स के मुताबिक, राठौर इस केस से जुड़े एक गवाह भी थे, इस दावे ने आने वाली फिल्म में एक और दिलचस्प बात जोड़ दी है।

फिल्म में मुंबई के कूपर हॉस्पिटल से जुड़े कथित अनकहे पहलुओं को भी दिखाया जाएगा, यह एक ऐसी जगह है जो दिवंगत एक्टर की मौत को लेकर अक्सर चर्चा में रहती थी। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक प्रोजेक्ट की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है।

एक कहानी जो लगातार लोगों का ध्यान खींच रही है

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के आधे दशक से भी ज़्यादा समय बाद, उनकी मौत हाल के बॉलीवुड इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित और इमोशनल टॉपिक में से एक बनी हुई है। ‘सॉरी बाबू’ के साथ, फिल्ममेकर एक ऐसे केस पर फिर से सोचने के लिए तैयार लग रहे हैं जो दर्शकों के बीच मज़बूत भावनाएं और अनसुलझे सवाल पैदा करता रहता है।

डिस्क्लेमर: फिल्म की कहानी और दावे घटनाओं के क्रिएटर्स के मतलब पर आधारित हैं। जांच एजेंसियों ने इस मामले में जांच की है, और दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे फिल्म को तथ्यों की पक्की जानकारी के बजाय एक सिनेमाई कहानी समझें।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग

 