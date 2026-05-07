Operation Sindoor: आॅपरेशन सिंदूर पर बन रही फिल्म, जानें कहां तक पहुंचा काम?

भूषण कुमार और विवेक अग्निहोत्री बना रहे हैं पिक्चर

Operation Sindoor, (आज समाज), मुंबई: आॅपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिए हुए पूरा एक साल बीत गया। पूरा देश इस मौके पर उन वीर जवानों को नमन कर रहा है जिन्होंने इस आॅपरेशन में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वहीं दूसरी ओर फिल्मी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्में बनाने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री अब आॅपरेशन सिंदूर के अनकहे सच को दुनिया के सामने लाने जा रहे हैं।

बड़े स्तर पर शूट करने की प्लानिंग

इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए विवेक अग्निहोत्री ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ हाथ मिलाया है। आॅपरेशन सिंदूर पर बनने वाली इस फिल्म का एलान पहले ही हो चुका था, लेकिन इस आॅपरेशन की पहली बरसी के मौके पर फिल्म को लेकर नई डिटेल्स सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म का प्री-प्रोडक्शन का काम अंतिम चरण में है और मेकर्स इसे बड़े स्तर पर शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं।

क्या था आॅपरेशन सिंदूर और क्यों मचा था हड़कंप?

एक साल पहले, इसी दिन भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया था, जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म उसी रात की इनसाइड स्टोरी दिखाएगी। ये फिल्म सिर्फ गोलियों और धमाकों के बारे में नहीं होगी, बल्कि उन रणनीतियों, पॉलिटिकल प्रेशर और जासूसी के जाल को भी दिखाएगी जो बंद कमरों के भीतर बुने गए थे।

विवेक अग्निहोत्री अपने रिसर्च-ओरिएंटेड सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों की मानें तो इस फिल्म के लिए उन्होंने कई रिटायर्ड अधिकारियों और इस मिशन का हिस्सा रहे जवानों से मुलाकात की है ताकि पर्दे पर सिनेमैटिक लिबर्टी के बजाय सच दिखाया जा सके।

मेकर्स का मानना है कि आॅपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस साझा करना उन वीरों के प्रति एक सम्मान है। विवेक अग्निहोत्री ने पहले भी कहा है कि उनकी फिल्में इतिहास के उन हिस्सों को खंगालती हैं, जिन्हें दबा दिया गया या सही से पेश नहीं किया गया। आॅपरेशन सिंदूर के जरिए वो उस राष्ट्रवाद और अदम्य साहस की कहानी सुनाएंगे जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए।

बॉक्स आॅफिस पर शौर्य की लहर

इन दिनों बॉक्स आॅफिस पर ऐतिहासिक और वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। राजा शिवाजी जैसी फिल्मों की सफलता ने साबित कर दिया है कि दर्शक वीरता की कहानियों से जुड़ रहे हैं। ऐसे में भूषण कुमार का पैसा और विवेक अग्निहोत्री का विजन इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बना सकता है।

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