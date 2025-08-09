Kurukshetra News: शराब के नशे में धुत युवक ने कुरुक्षेत्र से रोडवेज की बस चुराई

मामा के घर ले गया बस, आरोपी गिरफ्तार

Kurukshetra News, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा रोडवेज के कुरुक्षेत्र डिपो की एक मिनी बस को चोर वर्कशॉप से चुराकर अपने मामा के घर ले गया। बस खेत में खड़ी कर शराब के नशे में धुत चोर घर के अंदर जाकर सो गया। ड्राइवर सुबह बस लेने वर्कशॉप पहुंचा तो बस गायब मिली। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि खेत में रोडवेज की बस खड़ी है।

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया। इसके बाद मामा के घर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं सीएम ने रोडवेज के 3 कर्मचारियों को चार्जशीट कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र के सब डिपो पिहोवा की वर्कशॉप से बस नंबर एचआर-65ए-2523 बीती रात चोरी हो गई।

पिहोवा से थानेसर वाया सुरमी रूट पर चलती है बस

बस पिहोवा से थानेसर वाया सुरमी रूट पर चलती है। 7 अगस्त को शाम करीब 5 बजे ड्राइवर ने बस वर्कशॉप में खड़ी की थी। शुक्रवार सुबह ड्राइवर बस को रूट पर ले जाने के लिए वर्कशॉप पहुंचा, मगर बस वर्कशॉप में नहीं थी। तलाश करने के बाद भी बस नहीं मिल पाई। बस अड्डा इंचार्ज ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी।

असमानपुर के डेरे में खेत बस खड़ी होने की मिली सूचना

पुलिस ने बस स्टैंड के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि ढांड रोड पर असमानपुर के डेरे में खेत में रोडवेज की बस खड़ी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया।

पेशे से ट्रक ड्राइवर है आरोपी

आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि बस को कैथल के गांव नागल का रहने वाला गुरप्रीत सिंह डेरे पर लेकर आया था। अभी गुरप्रीत डेरे में अपने मामा के घर पर मौजूद है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुरप्रीत सिंह को काबू कर लिया। गुरप्रीत शराब पीने का आदी है। वह ट्रक ड्राइवर है।

पुलिस ने बस को बरामद कर आरोपी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया।

पहले कैथल से बस चुरा चुका आरोपी

थाना पिहोवा सिटी के एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी बस को कहां-कहां लेकर गया था। गुरप्रीत ने 4 महीने पहले कैथल के चीका से भी रोडवेज की बस चोरी की थी।

यह भी पढ़े : हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरमैन बने आरसी मिश्रा