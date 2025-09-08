2500 करोड़ की गिरावट! Online gaming बैन से UPI ट्रांजैक्शन पर पड़ा तगड़ा असर

Online gaming, (आज सामज), नई दिल्ली: सरकार द्वारा रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को भारी झटका लगा है। इसका असर तुरंत हुआ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के पहले नौ दिनों में गेमिंग क्षेत्र में UPI लेनदेन में लगभग ₹2,500 करोड़ की गिरावट आई।

जुलाई में, गेमिंग श्रेणी में ₹10,076 करोड़ से अधिक मूल्य के 35.1 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए। लेकिन अगस्त की शुरुआत तक, यह संख्या घटकर ₹7,441 करोड़ मूल्य के 27.1 करोड़ लेनदेन रह गई , जो 25% की भारी गिरावट है।

रियल मनी गेमिंग ही था नकदी का स्रोत

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि रियल मनी गेमिंग (RMG) सेगमेंट राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसकी तुलना में, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग से मामूली कमाई हुई। एनपीसीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले आरएमजी प्लेटफॉर्म्स ने हर महीने वॉलेट-लोडिंग लेनदेन में ₹10,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया, जिससे उनका वार्षिक कारोबार लगभग ₹1.2 लाख करोड़ हो गया।

समग्र रूप से यूपीआई पर सीमित प्रभाव

हालांकि प्रतिबंध ने गेमिंग कंपनियों को हिलाकर रख दिया है, लेकिन समग्र यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र काफी हद तक अप्रभावित है। यूपीआई हर महीने लगभग ₹25 लाख करोड़ मूल्य के 19 अरब से ज़्यादा लेनदेन करता है।

इसका मतलब है कि गेमिंग क्षेत्र ने यूपीआई के कुल लेनदेन मूल्य का केवल 0.5% और लेनदेन मात्रा का लगभग 1.5% योगदान दिया – जो आईपीएल सीज़न के दौरान बढ़कर 2.5% हो गया।

गेमिंग फर्मों ने आरएमजी बंद किया

प्रतिबंध के बाद, ज़्यादातर कंपनियों ने अपनी आरएमजी पेशकशें बंद कर दी हैं और अब ई-स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हालाँकि, इस कदम से पूरे उद्योग में छंटनी शुरू हो गई है। यह झटका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई आरएमजी प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ लाभदायक स्टार्टअप्स में से थे।

घरेलू भुगतान एग्रीगेटर्स को झटका

प्रतिबंध से घरेलू भुगतान एग्रीगेटर्स पर भी भारी असर पड़ा है। लेकिन विश्लेषक इससे भी बड़े जोखिम की चेतावनी दे रहे हैं: खिलाड़ियों का विदेशी सट्टेबाजी वेबसाइटों की ओर रुख करना। ये विदेशी प्लेटफ़ॉर्म, जो अक्सर गुप्त पहचान के तहत संचालित होते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान जमा की अनुमति देते हैं और प्रतिबंध के बावजूद भारतीय उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं।

इससे निपटने के लिए, सरकार ने बैंकों और भुगतान कंपनियों को सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें ऐसे लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें रोकने का निर्देश दिया गया है।

सट्टेबाजी और दंड संबंधी कानून

नए नियमों के तहत, प्रतिबंधित प्लेटफ़ॉर्म चलाने, उनका प्रचार करने या उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं।

गैर-जमानती अपराध

तीन साल तक की कैद

₹1 करोड़ तक का जुर्माना

इस प्रतिबंध ने न केवल भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन आरएमजी बाजार को पंगु बना दिया है, बल्कि इस कमी को पूरा करने वाले अवैध विदेशी सट्टेबाजी संचालकों को लेकर नई चिंताएँ भी पैदा कर दी हैं।