Panipat News, (आज समाज),पानीपत : जलालपुर प्रथम गांव में कालीसिंह बाबा मन्दिर में चढावे को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जिसकी सुचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सनौली खुर्द थाना प्रभारी वेदपाल पुलिस बल के साथ मोके पर पहुंचें और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्ष कालीसिंह बाबा मन्दिर में आने वाले चढ़ावे को उठाने के लिए अड़े रहे और एक-दूसरे का अधिकार जताने लगे। जिस कारण पुलिस ने मन्दिर में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनो पक्षों को मन्दिर से दूर कर दिया, और स्वयं मोर्चा संभाला।
उक्त जगह उनके पूर्वजों की मलकियत
इस दौरान मन्दिर मेंं आने वाले चढावें को पुलिसकर्मी ने पुजारी बनकर एकत्रित किया, ताकि मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सकें। एक पक्ष का कहना है कि काली सिंह बाबा मन्दिर पर कालीसिंह बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट बनी हुई है। और जिस जगह पर मन्दिर बना हुआ है। उक्त जगह उनके पूर्वजों की मलकियत है। मन्दिर में पूजा-पाठ व देखरेख का कार्य ट्रस्ट द्वारा ही किया जा रहा है। मन्दिर में आने वाले चढावें को गौशाला में दे दिया गया है और ट्रस्ट भी चढ़ावे को गौशाला में गायो के लिए देती है। रविवार सुबह कुछ लोगों ने जबरदस्ती मन्दिर में आकर कब्जे का प्रयास किया ओर मारपीट की जिसकी शिकायत उन्होंने सनौली खुर्द थाना पुलिस को दे दी है।
गिरदावरी उनके पूर्वजों के नाम से चली आ रही
दूसरे पक्ष का कहना है कि सैकडों वर्षो से उनके पूर्वज मन्दिर की देखरेख करते आए है और मन्दिर में आने वाले चढ़ावे को भी उठाते है। जिस जगह पर मन्दिर बना है उसकी गिरदावरी उनके पूर्वजों के नाम से चली आ रही है। लेकिन कुछ लोगों ने आज मन्दिर पर कब्जा करने की नीयत से मारपीट की है और मन्दिर पर कब्जा करना चहा है,जोकि गलत है, लेकिन वो अपने मनसुबे में कामयाब नही हो सकें। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।
मन्दिर की जगह अपनी जमीन में होने का दावा
इस विषय में मौके पर पहुंचें गांव के पटवारी दिनेश कुमार का कहना है कि वो प्रशासनिक अधिकारीयों के बुलावे पर मौके पर गए थे। रिकॉर्ड के अनुसार जिस जगह पर मन्दिर बना हुआ है। उसकी गिरदावरी इस्तेमाल से पहले से ही मन्दिर से चढावा उठाने वाले लोगों के पूर्वजों के नाम है। जोकि विरासत के अुनसार उनके वंशजो को चली गई है। जबकि जमीन की मलकियत दूसरे पक्ष के नाम है। जो लोग मन्दिर की जगह अपनी जमीन में होने का दावा कर रहे है।
विवाद लंबे समय से चल रहा
इस विषय में सनौली खुर्द थाना प्रभारी वेदपाल का कहना है कि उक्त विवाद लंबे समय से चल रहा है। उक्त मन्दिर में कई बार ट्रस्ट बनाई गई है। अब दो पक्षों में विवाद चल रहा है। मन्दिर में आने वाले चढावें को ग्राम पंचायत को दे दिया है। उन्होंने गांव में शान्ति बनाने की अपील की गई है।
आदेशानुसार उक्त राशि को लेकर आगामी कार्यवाही की जाएगी
इस विषय में सरपंच पुष्पा रावल के पति शिवकुमार रावल का कहना है कि मन्दिर में आने वाली चढ़ावे के रूप में आने वाली खाद्य सामग्री को गौशाला में दे दिया गया है, ताकि वो खराब ना हो सके। और जो नगद राशि आई है वो अभी पंचायत के पास है। प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार उक्त राशि को लेकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
