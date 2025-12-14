Mahipal Dhanda, (आज समाज), चण्डीगढ़/पानीपत : हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ, हरियाणा (हुकटा) के प्रतिनिधिमंडल ने आज हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात कर शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा-सुरक्षा विधेयक शीतकालीन विधानसभा सत्र में लाकर अधिनियम पारित किए जाने की मांग की।

अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी सेवा-सुरक्षा प्रदान की जाए

प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चररों की भांति विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी सेवा-सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि उन्हें रोजगार-गारंटी मिल सके। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इसी शीतकालीन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत कर विधेयक लाकर अधिनियम पारित करवाने का प्रयास करेंगे।हुकटा ने बताया कि पिछले वर्ष शीतकालीन सत्र में कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चररों के लिए सेवा-सुरक्षा अधिनियम-2024 पारित किया गया था, जबकि समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों के लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर इस अधिनियम से वंचित रह गए।

शिक्षा विभाग की फ़ाइल संख्या 18/197-2023-UNP (1) में लंबित

संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पिछले वर्ष शीतकालीन सत्र तथा पार्टी के आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल के माध्यम से विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को सेवा-सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया था। विभागीय स्तर पर गठित समिति एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, पंचकूला द्वारा सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी लेकर प्रस्तावित विधेयक को सैद्धांतिक स्वीकृति तक पहुँचाया जा चुका है, जो वर्तमान में शिक्षा विभाग की फ़ाइल संख्या 18/197-2023-UNP (1) में लंबित है।

इन विश्वविद्यालयों में कोई भी पात्र अनुबंधित शिक्षक उपलब्ध नहीं

हुकटा ने चिंता व्यक्त की कि हाल ही में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य 6 विभागों के अधीन 6 विश्वविद्यालयों से पुनः प्रारंभ से सूचना मंगवाने के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है, जबकि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार इन विश्वविद्यालयों में कोई भी पात्र अनुबंधित शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इस तरह सूचना एकत्रित करने अन्य प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा जिससे शिक्षा विभाग द्वारा किया गया मसौदा इस सत्र में नहीं आ सकेगा। यह प्रक्रिया या तो बाद में या बिल्कुल अलग से की जानी चाहिए।

यदि उपलब्ध भी होंगे तो इससे पहले से चली प्रक्रिया बाधित होगी

संघ के अनुसार-चार विश्वविद्यालयों में कोई भी अनुबंधित शिक्षक कार्यरत नहीं है, शेष दो विश्वविद्यालयों में- खेल विश्वविद्यालय हरियाणा, राई की स्थापना को अभी पाँच वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (SVSU), दूधोला, पलवल में दिनांक 15.08.2024 तक कोई भी अनुबंधित शिक्षक पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करता। हुकटा के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि 15 अगस्त 2024 तक शिक्षा विभाग के बाहर किसी भी विभाग के अधीन विश्वविद्यालय में एक भी पात्र अनुबंधित शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यदि उपलब्ध भी होंगे तो इससे पहले से चली प्रक्रिया बाधित होगी।

मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे तो इसी सत्र में जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी

इसलिए अन्य विभागों से संबंधित सूचना सेवा-सुरक्षा विधेयक को शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनको पूर्ण उम्मीद है कि उपरोक्त जानकारी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व सम्बंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे तो इसी सत्र में हम सबको भी जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। हुकटा के प्रतिनिधि मंडल में हुकटा के अध्यक्ष विजय कुमार,अंजना मिश्रा, पूनम व अमित मलिक आदि अनुबंधित शिक्षक उपस्थित रहे।

