Rajasthan News, (आज समाज), उदयपुर : उदयपुर की योग शिक्षिका प्रतिभा सिंह ने देश के सबसे लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में पहुंचकर न केवल उदयपुर का नाम रोशन किया, बल्कि प्रतिभा ने शो में अमिताभ बच्चन के 11 सवालों के सही जवाब देकर 7 लाख 50 हजार रुपए जीते। शो के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन को योग करवाया, जिससे उदयपुर और योग दोनों को नई पहचान मिली। बता दें कि इस एपिसोड का टेलीकास्ट 10 और 11 दिसंबर को हुआ।

योग से जुड़े अभ्यास ने इस एपिसोड को दर्शकों के लिए और खास बना दिया

शो के दौरान प्रतिभा ने न केवल शानदार तरीके से हॉट सीट पर खेला, बल्कि बिग बी को योग के आसन करवाकर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को भ्रामरी प्राणायाम और ताड़ासन करवाया। अमिताभ बच्चन ने इसे सीखते हुए प्रतिभा की तारीफ भी की और विशेष आग्रह पर उदयपुर वासियों को प्रणाम भी किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कराए गए योग से जुड़े अभ्यास ने इस एपिसोड को दर्शकों के लिए और खास बना दिया। जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और यह क्षण सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना।

प्रतिभा और उनके पति सुमित जैन उदयपुर में वर्षों से योग शिक्षण का कार्य कर रहे

प्रतिभा सिंह ने बताया कि उनका चयन केबीसी में भीम यूपीआई फास्टेस्ट फिंगर के माध्यम से हुआ। इसके बाद वे मुंबई में शो रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचीं। उनके साथ उनके पति सुमित जैन, माता बीना सिंह और सास पवन जैन भी स्टूडियो में मौजूद थे। बता दें कि प्रतिभा और उनके पति सुमित जैन उदयपुर में वर्षों से योग शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। दोनों मीरा नगर स्थित आउटडोर फीट कैंप योगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से लोगों को योगाभ्यास करवाते हैं और हेल्थ एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं।

