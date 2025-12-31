 Tara Sutaria को बदनाम करने की साजिश! 6000 रुपये का राज खुला

By
Mohit Saini
-
0
40
 Tara Sutaria को बदनाम करने की साजिश! 6000 रुपये का राज खुला
 Tara Sutaria को बदनाम करने की साजिश! 6000 रुपये का राज खुला
Tara Sutaria: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया एक बार फिर ऑनलाइन चर्चा का केंद्र बन गई हैं – लेकिन इस बार, एक चौंकाने वाले कारण से। सिंगर एपी ढिल्लों के लाइव कॉन्सर्ट में उनके साथ करीब से बॉन्डिंग करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद, एक्ट्रेस को भारी ट्रोलिंग और आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि, एक नया मोड़ सामने आया है, जिससे पता चलता है कि उनके खिलाफ जानबूझकर एक टारगेटेड नेगेटिव PR कैंपेन चलाया गया हो सकता है।
हाल ही में, तारा ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो रीशेयर किया, जिसने दावा किया कि एक्ट्रेस के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट बनाने के लिए उसे ₹6000 का ऑफर दिया गया था। इन्फ्लुएंसर ने खुलासा किया कि उसे अपमानजनक बातों वाली एक तैयार ब्रीफिंग लिस्ट भी भेजी गई थी, साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि वीडियो पोस्ट करने के एक घंटे के अंदर उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। उसने वह लिस्ट भी शेयर की, जिसमें तारा की इमेज खराब करने के मकसद से आठ अपमानजनक बातें शामिल थीं।

तारा सुतारिया ने “स्मियर कैंपेन” लिस्ट शेयर की

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

तारा चुप नहीं रहीं। उन्होंने कथित PR निर्देशों के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें “गोल्ड डिगर” बताया गया और दावा किया गया कि वह बॉयफ्रेंड वीर पहारिया के साथ सिर्फ पैसे के लिए हैं। एक पॉइंट में तो तारा को “हर आदमी का सबसे बुरा सपना” भी कहा गया था।
कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, तारा ने इस जहरीली नेगेटिविटी की निंदा की, और कहा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, वे दूसरों को खुश नहीं देख सकते। उन्होंने आगे कहा कि वह चुप नहीं रहेंगी और सच बोलती रहेंगी।

“यह बहुत ही घटिया है” — तारा की कड़ी प्रतिक्रिया

 Tara Sutaria को बदनाम करने की साजिश! 6000 रुपये का राज खुला

इन्फ्लुएंसर के वीडियो को रीशेयर करते हुए, तारा ने एक दिल को छू लेने वाला लेकिन जोशीला नोट लिखा: “इस बारे में बोलने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह पेड नेगेटिव PR है, जिसे साफ तौर पर मेरी इज्ज़त खराब करने के लिए बनाया गया है। यह बिल्कुल घिनौना है कि अपमानजनक कैप्शन और चर्चा के पॉइंट्स सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स और मीम पेजों को भेजे गए। क्या यह सब सच में मेरे रिश्ते और करियर को बर्बाद करने के लिए किया गया था? विडंबना यह है कि मज़ाक उन्हीं पर उल्टा पड़ गया।”

वीर पहारिया तारा के साथ खड़े हैं

जैसे ही तारा ने कथित PR स्कैम का खुलासा किया, बॉयफ्रेंड वीर पहारिया ने सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कमेंट किया: “मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।” वायरल कॉन्सर्ट वीडियो में क्या था? AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट के पहले वायरल क्लिप में, तारा को सिंगर के साथ स्टेज पर “थोड़ी सी दारू” गाने पर डांस करते देखा गया था,
जबकि वीर पहारिया भी वहीं पास में मुस्कुराते और डांस करते हुए मौजूद थे। बाद में तारा ने साफ किया कि वायरल कहानी को सोशल मीडिया ने तोड़-मरोड़कर पेश किया था और उन्होंने अपनी पोस्ट के ज़रिए पूरी सच्चाई बताई।

वर्क फ्रंट पर

तारा सुतारिया आखिरी बार थ्रिलर फिल्म “अपूर्वा” में दिखी थीं, जो Disney+ Hotstar पर रिलीज़ हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अगली बार यश की आने वाली फिल्म “टॉक्सिक” में नज़र आ सकती हैं, जो 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाली है।
ट्रोलिंग से लेकर पेड मानहानि तक – तारा के मामले ने सोशल मीडिया PR मशीनरी के काले सच के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिससे फैंस गुस्से में हैं और इंडस्ट्री हिल गई है।