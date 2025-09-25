Navratri Festival : नवरात्रों पर माता रानी के आशीर्वाद से लगा भंडारा

A community meal (bhandara) was organized during Navratri with the blessings of Goddess Durga.
  • संतोषी माता मंदिर प्रांगण में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क )पंचकूला। नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री संतोषी माता मंदिर प्रांगण में माँ भगवती चैरिटेबल डिस्पेंसरी की डॉ. अंशु बंसल, कर्ण बंसल और उनके परिवार की ओर से माता रानी के आशीर्वाद से भंडारा/लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद ग्रहण कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

डॉ. अंशु बंसल ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से नवरात्रों में साल में दो बार माता रानी का भंडारा लगाती हैं। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा से ही परिवार में खुशहाली और सुख-समृद्धि है।भंडारे में समाजसेवी व मंदिर के महंत रामेश्वर गिरी, वार्ड नंबर-2 पंचकूला के पार्षद सुरेश वर्मा, ऑल मनीमाजरा वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान एस.एस. परवाना, उप प्रधान सुभाष धीमान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबीर सिंह भारतीय, आरडब्ल्यूए सचिव शाम सिंह, समाजसेवी बुआ सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।लंगर दोपहर 12 बजे से लगातार चलता रहा और श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा व उत्साह के साथ भाग लिया।

