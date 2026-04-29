Vastu Tips for Clock: गलत दिशा में लगी घड़ी रोक सकती है आपकी तरक्की, हो सकता है भारी नुकसान, जानें वास्तु नियम

सही दिशा में लगी घड़ी खोलती है सुख-समृद्धि के द्वार

Vastu Tips for Clock, (आज समाज), नई दिल्ली: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यालय में रखी हर वस्तु अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, जो वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। समय का प्रतीक घड़ी भी इनमें से एक है। अक्सर लोग घर की किसी भी दीवार पर घड़ी टांग देते हैं, लेकिन वास्तु के नियमों की अनदेखी आपके करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।

सही दिशा में लगी घड़ी जहां सुख-समृद्धि के द्वार खोलती है, वहीं गलत दिशा में लगी घड़ी आपकी प्रगति को पूरी तरह रोक सकती है। आइए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि घर में घड़ी लगाने की सबसे शुभ दिशा कौन सी मानी जाती है।

क्यों खास है घड़ी का वास्तु में महत्व?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी समय और गति का प्रतीक होती है। यह घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। अगर घड़ी सही दिशा में और सही स्थिति में हो, तो यह जीवन में तरक्की और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वहीं, गलत दिशा में लगी घड़ी से कामों में देरी, अवसरों का नुकसान और तनाव बढ़ सकता है।

किस दिशा में लगाएं घड़ी?

वास्तु के अनुसार घड़ी लगाने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा को धन और करियर से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस दिशा में घड़ी लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वहीं पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों की दिशा माना जाता है, यहां घड़ी लगाने से जीवन में नई शुरूआत और प्रगति के संकेत मिलते हैं।

किन दिशाओं में घड़ी लगाने से बचें?

दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है। यह दिशा स्थिरता और ठहराव का प्रतीक है, जिससे तरक्की में बाधा आ सकती है। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाना भी सही नहीं माना जाता, इससे परिवार के सदस्यों पर दबाव और तनाव बढ़ सकता है।

घड़ी से जुड़े अन्य जरूरी वास्तु नियम

बंद या खराब घड़ी को घर में नहीं रखना चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए, पेंडुलम वाली घड़ी को शुभ माना जाता है,क्योंकि यह निरंतर गति और प्रगति का संकेत देती है।

घड़ी का रंग और आकार भी है जरूरी

वास्तु के अनुसार, घड़ी का चयन करते समय उसके रंग और आकार पर ध्यान देना भी आवश्यक है। घर के लिए गोल या चौकोर आकार की घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि ये निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक हैं।

गहरे रंगों जैसे काले या गहरे नीले रंग की घड़ी से बचना चाहिए, क्योंकि ये राहु-केतु के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय सफेद, हल्का नीला या मेटैलिक रंगों की घड़ी चुनना बेहतर होता है। घड़ी का शीशा टूटा हुआ न हो और उस पर धूल न जमने दें, क्योंकि साफ-सुथरी घड़ी आपके जीवन में स्पष्टता और सकारात्मक बदलाव लेकर आती है।

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