Rewari Student Suicide News, (आज समाज), रेवाड़ी : बावल क्षेत्र के गांव सुठाना में गत देर रात्रि एक 12 वीं कक्षा के छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में रखवाया, शुक्रवार को बावल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है।

अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

जानकारी मुताबिक गांव सुठाना निवासी 18 वर्षीय नितिन कक्षा 12 वीं का छात्र था। नितिन रोज की तरह खाना खाकर कमरे में सोने गया था, लेकिन देर रात नितिन ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देर रात जब ड्यूटी से लौटे नितिन मौसी के बेटे ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला, तो उसे शक हुआ। फिर उसने रोशनदान से अंदर झांककर देखा तो नितिन फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसे देखते ही उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और उसने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस इस मामले को लेकर हर पहलू से जांच कर रही

सूचना मिलते ही कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ आवश्यक साक्ष्य जुटाए।पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने बताया कि नितिन के पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और परिवार में उसकी मां व बड़ी बहन हैं। परिजनों के मुताबिक नितिन ने कभी किसी तनाव या समस्या का संकेत नहीं दिया, और न ही घर में किसी प्रकार की कमी थी। पुलिस इस मामले को लेकर हर पहलू से जांच कर रही है।

