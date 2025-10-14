KBC में बच्चे ने Amitabh Bachchan से की बदतमीजी! गुस्से में फटे यूजर्स बोले – “दो थप्पड़ तो बनते थे”

KBC : लोकप्रिय क्विज़ शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ (केबीसी 17) का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवा प्रतियोगी ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से बदतमीज़ी से बात की। यह घटना ‘केबीसी जूनियर’ के विशेष खंड के दौरान हुई और प्रशंसक बच्चे के इस अपमानजनक रवैये से बेहद नाराज़ हैं।

वह घटना जिसने दर्शकों को नाराज़ कर दिया

केबीसी जूनियर एपिसोड के दौरान, गुजरात के इशित भट्ट नाम का एक पाँचवीं कक्षा का छात्र हॉट सीट पर आया। हालाँकि, अमिताभ बच्चन के प्रति उसके लहजे और व्यवहार ने सभी को हैरान कर दिया। जब बिग बी नियम समझाने लगे, तो लड़के ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, “मुझे नियम मत समझाओ, मैं उन्हें पहले से ही जानता हूँ।” स्थिति तब और भी अजीब हो गई जब बच्चा बिना विकल्प सुने ही सवालों के जवाब देने पर अड़ गया और बाद में रामायण से जुड़े एक साधारण सवाल का जवाब देने में भी नाकाम रहा।

बिग बी की रहस्यमयी प्रतिक्रिया

एपिसोड के बाद, अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक रहस्यमयी संदेश पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, “कुछ कहने को नहीं है… बस स्तब्ध हूँ।” प्रशंसकों ने तुरंत उनके पोस्ट को प्रतियोगी के अपमानजनक व्यवहार से जोड़ दिया।

नेटिज़न्स ने बच्चे की आलोचना की

इस वीडियो ने ऑनलाइन आक्रोश पैदा कर दिया है। दर्शक बच्चे की परवरिश को दोष दे रहे हैं और उसके माता-पिता पर उसे शिष्टाचार न सिखाने का आरोप लगा रहे हैं। एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, “सर, आपको उसे दो थप्पड़ मारने चाहिए थे।”

एक अन्य ने लिखा, “जब बच्चों में सही संस्कार नहीं होते तो यही होता है।” एक तीसरे ने कहा, “आप अमिताभ बच्चन से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? शर्मनाक!” इस घटना के लिए अब बच्चे और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

 