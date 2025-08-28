Religion Change Nuh: नूंह में धर्मांतरण का मामला आया सामने, एक ही परिवार के 5 सदस्य बने मुस्लिम

हिंदू समाज के लोगों पंचायत कर जताया विरोध
Religion Change Nuh, (आज समाज), नूंह: हरियाणा के नूंह में एक हिंदू परिवार के 5 सदस्यों द्वारा धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इन लोगों का बहला-फुसलाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराया गया है। धर्मांतरण कराने का आरोप नगीना ब्लॉक के रहने वाले शहीद अटेरणा निवासी व्यक्ति पर लगा है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी है।

वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर एक हलफनामा वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। नगीना थाना पुलिस को दी शिकायत में मरोड़ा गांव के रहने वाले सतबीर ने कहा कि सोमवार से उनका भाई चेतराम (45), भाभी रेखा (39), बड़ा भतीजा शिवम (21), भतीजी सोनम और छोटा भतीजा अरुण (8) सोमवार से गायब है।

इन पर लगाया इस्माल कबूल कराने का आरोप

परिवार के पांचों सदस्यों को शहीद निवासी अटेरना, जिनका मकान बडकली चौक पर बना हुआ है, वहां पर छिपा कर रखा गया है और उन्हें तरह-तरह का लालच देकर उनके भाई और भतीजे का धर्मांतरण कराया है।

इसके साथ ही सिराजुद्दीन निवासी राजाका सहित अन्य लोगों पर भी धर्मांतरण का आरोप लगाया है। सतबीर ने कहा कि चेतराम के साथ-साथ उनकी भाभी रेखा और भतीजे अरुण और भतीजी सोनम को भी कहीं गायब कर दिया है।

पुलिस द्वारा पूछने पर कहा, अपनी मर्जी से बदला धर्म

सतबीर ने बताया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने पांचों सदस्यों को पूछताछ के लिए थाना नगीना में बुला लिया। देर रात तक उनसे पूछताछ होती रही। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ एफिडेविट भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किया है।

सूत्रों की माने तो थाने में भी परिवार के लोगों के सामने चेतराम और उसके परिवार के लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि यह किसी की नहीं मानेंगे, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है।

कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद सभी को छोड़ा

नगीना थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर शहीद अटेरना और सिराजुद्दीन राजाका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण करने वाले सभी लोगों के कोर्ट में बयान करवाए हैं। बयानों में उन्होंने बताया है कि अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में इस्लाम धर्म कबूल किया है। परिवार के बयान करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है।

पंचायत कर जताई नाराजगी

इस मामले के विरोध बुधवार को नूंह के कबीर नाथ मंदिर में हिंदू समाज के लोगों की एक पंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें जिला के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी ने जिला में समय समय पर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन का विरोध किया।