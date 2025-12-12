Ravi Azad, (आज समाज), भिवानी : बहल थाने में किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक रवि आजाद ने कथित रूप से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसे जबरन गाड़ी में ले जाने की कोशिश की। इतना ही नहीं किसान नेता पर पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने पोस्को व एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाबालिग को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाया

बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत के साथ मिलकर आंदोलन करने पर रवि आजाद, सुर्खियों में आया था और एक बड़े किसान नेता के तौर पर पहचान बनाई थी। पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि कुछ दिन पहले पीड़ित नाबालिग बस स्टैंड पर बहल जाने के लिए खड़ी थी। तभी गांव के बस स्टेंड पर रवि आजाद ने नाबालिग को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठा लिया।

परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी

गाड़ी में जबरदस्ती कर छेड़खानी व गलत हरकतें की तथा विरोध करने पर खुद को बड़ा नेता बताया और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं नाबालिग पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार गलत हरकतें कर चुका है, लेकिन उन्होंने मामले को बढ़ाना ठीक नहीं समझा।

यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र

पीड़िता के पिता ने कहा कि अभी 8 दिसंबर को रवि आजाद अपने साथियों सहित घर आया और नाबालिग को गाड़ी में बैठाने का प्रयास करते हुए गलत नीयत से छेड़छाड़ की। वहीं दूसरी ओर, रवि आजाद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा, “अगर मैं दोषी साबित हो जाऊं, तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना। यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र है।”

जेपी दलाल और उनके समर्थक उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे

रवि आजाद का आरोप है कि पूर्व मंत्री जेपी दलाल और उनके समर्थक उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि का दावा है कि घटना के समय वह लॉ की परीक्षा देने गया हुआ था और उन्हें बाद में केस दर्ज होने की जानकारी मिली। रवि आजाद ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने पिकअप ड्राइवर अनिल से दबाव में गलत साइन करवाए और उन्हें झूठे मामले से जोड़ दिया।

