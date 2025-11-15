Sonipat News: सोनीपत में दवा फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार में लगी आग

फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, बड़ा हादसा टला

Sonipat News, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में आज सुबह एक दवा फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में एक दवा बनाने की फैक्ट्री है।

फैक्ट्री में जानवरों की दवाइयां बनाई जाती हैं। फैक्ट्री संचालक प्रशांत ने बताया कि शनिवार सुबह फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगीं। तभी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया।

फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

फायर ब्रिगेड के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही राई थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, केवल वाहन को नुकसान पहुंचा है। मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें: हरियाणा में ठंड का दौर शुरू, 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम