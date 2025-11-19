Free health check-up Camp : कारी आदु में लोगों के स्वास्थ्य की जांच और फ्री इलाज के लिए लगाया शिविर

A camp was organised in Kari Aadu for free health check-up and treatment of the people.
गांव कारी में मुफ्त चिकित्सा शिविर में रोगियों की जांच करती डा. ज्योति शर्मा व अन्य चिकित्सक।
  • कारी आदु में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए लगाया शिविर

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। गांव कारी आदु में आमजन के स्वास्थ्य की जांच और मुफ्त इलाज के लिए शिविर लगाकर जांच की गई। गांव कारी आदु की सरपंच डा. ज्योति शर्मा की पहल से और अंबुजा फाउंडेशन के सहयोग से आंबेडकर भवन के प्रांगण में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में समस्त शरीर की जांच के लिए लोगों के सैंपल लिए और मौके पर जांच रिपोर्ट देकर नि:शुल्क इलाज के लिए दवाइयां दी गई।

गांव के लोगों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए

कारी की सरपंच डॉ ज्योति शर्मा ने बताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। गांव के लोगों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें संतुलित भोजन के साथ साथ पूरी नींद और नियमित व्यायाम के द्वारा अपने आप को निरोग रखना चाहिए । उन्होंने बताया कि इलाज में परहेज का पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉ ज्योति शर्मा ने बताया कि हमारे देश में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों द्वारा शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन, पानी, योग, अभ्यास और नींद के तरीकों के बारे में हमें पूरी जानकारी दी थी जिसका पालन करके हम सब स्वस्थ रह सकते हैं।

शिविर में आयुर्वेद के वैध संजय कुमार ने मर्म थैरपी द्वारा मरीजों को तुरंत लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर अंबुजा फाउंडेशन के कार्डिनेटर निर्देश कुमार, वैध श्री संजय कुमार, फार्मासिस्ट सोमबीर, योगाचार्य नरेंद्र, दिनेश रोहिला , संजय कुमार ने आयुर्वेदिक दवाइयां वितरित की और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर गांव कारी आदु के पंच श्री जयवीर काला, पंच मोनिका वर्मा, पंच रजनी जांगड़ा, पंच सुनीता देवी, पंच जोगेंद्र कांगड़ा के साथ आशा वर्कर श्रीमती गायत्री देवी और डॉ भीम राव आंबेडकर जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने इस शिविर के सफल आयोजन के लिए पूरा सहयोग किया।

