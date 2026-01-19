UP Accident News : 15 फुट गहरे गड्ढों में गिरी गोरखपुर से दिल्ली जा रही बस

देर रात तीन बजे हुए हादसा, बस में सवार थे 55 यात्री 20 को लगी गंभीर चोटें

UP Accident News (आज समाज), लखनऊ : उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। दिन में धूप निकलने के बाद यह कुछ हद तक छट जाता है लेकिन रात को अंधेरा होने के चलते यह बहुत ज्यादा गहरा जाता है। जिससे हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को ऐसे कई हादसे हुए जिसमें दर्जन भर लोगों की जान चली गई और कई दर्जन लोग घायल हो गए। ऐसा ही एक हादसा रात को कोहरे और अंधेरे के चलते उस समय हो गया जब लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाईवे पर शहर कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात करीब तीन बजे गोरखपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस अंडरपास के पास करीब 15 फीट नीचे जा गिरी और पलट गई।

बताया जा रहा है कि यह हादसा कोहरे और अंधेरे के बीच चालक को सही से रास्ता दिखाई न देने के कारण हुआ। चीख पुकार सुनने के बाद के बीच हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहनों ने पुलिस को सूचना दी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच भारी पुलिस बल ने राहत और बचाव शुरू किया। बस में करीब 55 यात्री सवार थे। हादसे में करीब 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी संगम कुमार स्वयं राहत और बचाव कार्य में लग रहे। घायलों का इलाज किया जा रहा है।

कोहरा दे रहा हादसों को न्योता

हरियाणा, दिल्ली से लेकर बिहार, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र तक घना कोहरा छाया रहा। पंजाब में अमृतसर, दिल्ली में सफदरजंग, उत्तर प्रदेश में हिंडन, कानपुर और बरेली वायुसेना स्टेशन और आजमगढ़ और गुजरात के सूरत में दृश्यता शून्य रही। घने कोहरे के कारण ही नूंह में एक्सप्रेसवे पर जब एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगाया तो उसके पीछे पांच वाहन आपस में टकराते चले गए।

इसमें एक डंपर और कंटेनर में भीषण आग गई और उसमें फंसे खलासी और ड्राइवर जिंदा जल गए। कोहरे के कारण देशभर में कई जगह हादसे हुए। यूपी के बरेली में बस समेत कई वाहनों की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई और 24 घायल हुए। शाहजहांपुर में 7 लोग, बागपत में 8 और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रेलर की टक्कर में 30 लोग घायल हो गए।

