Hisar News: हिसार में बच्चों से भरी बस सड़क में धंसी

धांसू-बुगाना रोड पर हुआ हादसा
Hisar News, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार में आज सुबह रोड पर चलती एक स्कूल बस का टायर सड़क में धंस गया। बस के सड़क में धंसते ही अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित है। ड्राइवर ने समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बस से उतार दिया है। बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। हादसा धांसू-बुगाना रोड पर हुआ। मामले की सूचना स्कूल के संचालक और बच्चों के परिजनों को दी गई। गौरतलब है कि जलभराव के चलते यह स्कूल बंद रखा गया था। सोमवार को ही बच्चे स्कूल आना शुरू हुए थे।

लक्ष्य पब्लिक स्कूल के संचालक रमेश कुमार ने बताया कि बस रोजाना बुगाना गांव से बच्चे लेकर धांसू आती है। यह बस धांसू में बनी ढाणियों से भी बच्चों को लेकर जाती है। उन्होंने बताया कि रोजाना की तरह बस आज सुबह भी निकली थी और स्कूल की ओर जा रही थी। इसी दौरान रोड के बीच सफेद पट्टी के पास बस का पिछला टायर सड़क में धंस गया। ड्राइवर ने तुरंत बच्चो को बस से उतार दिया था। हमारे स्कूल के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। किसी को खरोच तक नहीं आई है।

ग्रामीणों ने बस ड्राइवर को ठहराया जिम्मेदार

ग्रामीणों ने बताया है कि इस हादसे में पूरी बस के ड्राइवर की लापरवाही है। उन्होंने बताया कि सड़क पहले से टूटी हुई थी। बारिश और जलभराव के कारण सड़क कमजोर हुई थी और टूट गई थी। इसमें छोटा सा गड्ढा था।

इससे कोई हादसा न हो, इसलिए लोगों ने इसके चारों और ईंटें रख दी थीं और गड्ढे को चिह्नित करने के लिए उसमें घास-फूंस भी लगा रखा था। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल बस के ड्राइवर ने उस गड्ढे को अनदेखा किया और उसी में से बस को निकालने की कोशिश की। इसलिए यह हादसा हुआ। बस का पहिया धंसने से वह छोटा सा गड्ढा भी बड़ा हो गया है।

सभी बच्चे सुरक्षित

हादसे के बाद स्कूल प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गया और बच्चों को दूसरी बस में बैठाकर स्कूल भेज दिया। स्कूल संचालक रमेश कुमार ने बताया कि परिजनों को हादसे के बारे में बता दिया है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं और अपनी-अपनी कक्षाओं में पढ़ने चले गए हैं।

