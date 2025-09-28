A blood donation and health checkup camp : जीरकपुर में ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क ) जीरकपुर। मैक्सिस एलांता सोसाइटी में श्री शिव कवर महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट पंचकूला और मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के सौजन्य से, सेवा पखवाड़ा भाजपा मंडल-2 जीरकपुर के सहयोग से एक विशेष ब्लड डोनेशन कैंप एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया।

इस कैंप में लगभग 80 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं, हेल्थ चेकअप कैंप में मैक्स हॉस्पिटल मोहाली की टीम ने लोगों का बीपी, शुगर एवं आंखों का निशुल्क परीक्षण किया।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में हलका इंचार्ज डेराबस्सी श्री संजीव खन्ना, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मौजूदा एम.सी. हरजिंदर सिंह मिंटा और मोहाली जिला उपाध्यक्ष श्री अनुज अग्रवाल उपस्थित रहे।

कैंप में शामिल डॉक्टरों एवं मेडिकल टीम का भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहाली श्री सतपाल बंसल, श्री प्रदीप शर्मा एवं मंडल-2 जीरकपुर की कोर कमेटी ने विशेष तौर पर धन्यवाद किया।

