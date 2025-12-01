Delhi Pollution News : दिल्ली के आसमान पर छाई जहरीले प्रदूषण की चादर

एक बार फिर खराब श्रेणी में दर्ज हुई हवा की गुणवत्ता

Delhi Pollution News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी में लोगों को प्रदूषण से पैदा हुए हालात से अभी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। राजधानी व उसके आसपास के एरिया में आसमान में प्रदूषण की परत छाई हुई है। जिससे आसमान धुंधला दिखाई दे रहा है। हालांकि दिन में धूप खिलने के साथ ही इसमें कुछ हद तक सुधार आ जाता है लेकिन सुबह औ शाम को हालात गंभीर हो जाते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ भी दिल्ली एनसीआर के हालात पर गहरी चिंता जता चुके हैं।

आज सुबह इतना एक्यूआई दर्ज किया गया

इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 267 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं, आनंद विहार और आईटीओ जैसे इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां एक्यूआई 325 के पार पहुंच गया है, जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, इन क्षेत्रों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। लगातार 24 दिनों से 350 से अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (अदक) के बीच जहरीली हवा में सांस ले रहे राजधानीवासियों को रविवार सुबह कुछ राहत मिली, जब एक्यूआई 300 से नीचे आकर 279 दर्ज किया गया।

वाहन बढ़ा रहे सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर

दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, वाहन से होने वाला प्रदूषण 18.614 फीसदी रहा। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण 0.967, निर्माण गतिविधियों से 2.805, पेरिफेरल उद्योग से 3.679 और आवासीय इलाकों की भागीदारी 4.574 फीसदी रही। सीपीसीबी के अनुसार, रविवार को हव उत्तर पश्चिम दिशा से 5 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली। वहीं, अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 1000 मीटर रही। इसके अलावा, वेंटिलेशन इंडेक्स 7000 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर, दोपहर चार बजे हवा में पीएम10 की मात्रा 224.7 और पीएम2.5 की मात्रा 119.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें : Chhattisgarh Breaking News : छत्तीसगढ़ में 65 लाख के इनामी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर