अक्टूबर में आ रहा है धमाका! Malaika Arora ने वीडियो से बढ़ा दी फैंस की धड़कनें

Malaika Arora, आज समाज, नई दिल्ली: 51 वर्षीय मलाइका अरोड़ा अपने शानदार लुक, फ़ैशन सेंस और आकर्षक उपस्थिति से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। यह दिवा अक्सर ऐसे पोस्ट शेयर करती हैं जो तुरंत ध्यान खींच लेते हैं, और उनके नवीनतम सोशल मीडिया पोस्ट ने फैन्स में उत्सुकता जगा दी है। ऐसा लग रहा है कि इस अक्टूबर मलाइका के लिए कुछ रोमांचक इंतज़ार कर रहा है।
करण जौहर के साथ फैन्स को चिढ़ाते हुए
मलाइका ने हाल ही में फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे किसी दिलचस्प बात पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो अचानक खत्म हो जाता है, जिससे दर्शक उत्सुक हो जाते हैं। करण फिर चिढ़ाते हुए कहते हैं, “अगर आप जानना चाहते हैं कि यह किस बारे में है, तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा।” स्वाभाविक रूप से, फैन्स अब अनुमान लगा रहे हैं कि यह सरप्राइज़ क्या हो सकता है।
इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एक नई भूमिका
इस उत्साह को और बढ़ाते हुए, मलाइका अरोड़ा जल्द ही इंडियाज़ गॉट टैलेंट 4 के आगामी सीज़न में जज के रूप में दिखाई देंगी, जिसका प्रीमियर इस अक्टूबर में सोनी लिव पर होगा। उनके साथ गायक शान और क्रिकेटर से जज बने नवजोत सिंह सिद्धू भी होंगे। मलाइका इससे पहले इंडियाज़ बेस्ट डांसर, मॉडल ऑफ़ द ईयर सीज़न 2 और इंडियाज़ बेस्ट डांसर 3 जैसे लोकप्रिय शोज़ में जज के रूप में काम कर चुकी हैं और अपनी स्टाइल और विशेषज्ञता के लिए खूब तारीफें बटोर चुकी हैं।
टीवी और फिटनेस पर ध्यान
फ़िलहाल, मलाइका फ़िल्मों से दूर हैं और ज़्यादा ध्यान टेलीविज़न और मॉडलिंग पर दे रही हैं। उन्होंने खुद को एक फिटनेस दिवा और फ़ैशन आइकन के रूप में स्थापित कर लिया है और अक्सर हाई-प्रोफाइल फोटोशूट में नज़र आती रहती हैं।
उनकी आखिरी फ़िल्म आयुष्मान खुराना के साथ एन एक्शन हीरो थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इससे पहले, उन्होंने डॉली की डोली, हैप्पी न्यू ईयर और हाउसफुल 2 जैसी हिट फ़िल्मों में काम किया था। अपने आकर्षण, स्टाइल और रोमांचक नए प्रोजेक्ट्स के साथ, मलाइका अरोड़ा इस अक्टूबर अपने प्रशंसकों को रोमांचित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।